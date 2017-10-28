США расширят сотрудничество с Южной Кореей по угрозе КНДР — Пентагон
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Вашингтон, 28 октября. Соединенные Штаты расширят сотрудничество с Южной Кореей по предотвращению ядерной угрозы, исходящей от КНДР. Об этом сообщается в совместном заявлении глав оборонных ведомств США и Южной Кореи Джеймса Мэттиса и Кореи Сон Ен Му.
Отмечается, что новые договоренности стали продолжением соглашения, заключенного ранее между президентом США Дональдом Трампом и его южнокорейским коллегой Муном Джейном.
Вашингтон и Сеул намерены расширить сотрудничество, чтобы создать более активные сдерживающие факторы против Пхеньяна, пишет Газета.ru. со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о санкциях Соединенных Штатов против представителей военного командования Северной Кореи.