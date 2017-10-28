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Политика
США расширят сотрудничество с Южной Кореей по угрозе КНДР — Пентагон
Политика
США расширят сотрудничество с Южной Кореей по угрозе КНДР — Пентагон
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    США расширят сотрудничество с Южной Кореей по угрозе КНДР — Пентагон

    21:59  28 Октября 2017
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    США расширят сотрудничество с Южной Кореей по угрозе КНДР — Пентагон

    Вашингтон, 28 октября. Соединенные Штаты расширят сотрудничество с Южной Кореей по предотвращению ядерной угрозы, исходящей от КНДР. Об этом сообщается в совместном заявлении глав оборонных ведомств США и Южной Кореи Джеймса Мэттиса и Кореи Сон Ен Му.

    Отмечается, что новые договоренности стали продолжением соглашения, заключенного ранее между президентом США Дональдом Трампом и его южнокорейским коллегой Муном Джейном.

    Вашингтон и Сеул намерены расширить сотрудничество, чтобы создать более активные сдерживающие факторы против Пхеньяна, пишет Газета.ru. со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее сообщалось о санкциях Соединенных Штатов против представителей военного командования Северной Кореи.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #сотрудничество #кндр #южная корея
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