Сирия новости 29 октября 07.00: САА продвигается в городских кварталах Дейр эз-Зора; ССА готовится начать операцию в Алеппо

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Сирия, 29 октября. САА продвигается в городских кварталах Дейр эз-Зора; ССА готовится начать операцию в Алеппо; Дамаск получил гуманитарную помощь от ООН. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесла авиаудары в Аль-Латамине и Закке на севере Хамы.

«Исламское государство»: перебросило дополнительное вооружение в Расм-эс-Саввай в Хаме; потеряло 17 боевиков и совершили теракт против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа.

ВС Ирака: завершают подготовку к операции по освобождению от боевиков ИГ1 города Аль-Каим.

Провинция Дамаск

Жители сирийской столицы получили гуманитарную помощь от ООН, сообщает сирийское информагентство SANA. Благотворительная организация Международное движение «Красный Полумесяц», по заявлению Фархана Хака, официального представителя генерального секретаря ООН, доставила для 35 тысяч жителей Дамаска продовольствие, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Провинция Алеппо

Иранское информационное агентство Fars сообщает, что в Манбидже турецкая авиация разбрасывает листовки, которые предупреждают о предстоящей военной операции Сирийской свободной армии против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Напомним, турецкая операция в Сирии началась 8 октября и проводится силами ВС Турции и 15 протурецкими группировками, которые ранее были задействованы в операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо. В данный момент протурецкие силы контролируют участок административной границы провинций Идлиб и Алеппо. Ранее президент Турции Реджет Тайип Эрдоган сделал заявление, что операция турецких вооруженных сил в Идлибе уже, во многом, подошла к своему завершающему этапу, и следующий вопрос, который они будут решать в Сирии — это ситуация с курдским кантоном Африн.

По сообщениям источника в Twitter (@IvanSidorenko1), группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросила крупные подкрепления на юг провинции. Боевики предупредили, что в случае наступления САА окажут серьезное сопротивление.

Продолжаются столкновения между бойцами сирийской правительственной армии и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Рашидин на западе Алеппо. По данным @worldonalert, в боях погибли более 20 солдат сирийской армии.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия продолжает продвигаться с боями в городских кварталах Дейр эз-Зор в сторону мечети Эль-Омари и мечети Эс-Сафа, встречая упорное сопротивление боевиков «Исламского государства»1, сообщает источник в Telegram (@Ebaa_Agency). По той же информации, террористы всеми силами пытаются затормозить наступление САА, перебрасывая на передовую новые подкрепления и военную технику.

САА отбила у ИГ районы Аль-Уммаль, Аль-Арфи и стадион в Дейр эз-Зоре, сообщает Al Masdar News. Террористы ИГ атаковали правительственную армию при помощи «шахид-мобиля», передает Qalaat Al Mudiq. Как заявили террористы, им удалось уничтожить два танка и БМП сирийской армии.

SDF захватили часть населенного пункта Аль-Хурайи на левом берегу Евфрата, сообщается в микроблоге @VivaRevolt, и начали продвижение к Аль-Букамалю. Сирийские правительственные войска, в свою очередь, пытаются достичь города из пустыни.

Провинция Даръа

В провинции идут бои между террористическим альянсом «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевиками присягнувшей «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», сообщает источник в Telegram (@alnsrarmy). В частности, в районе населенного пункта Джаллин «Джейш Халид ибн Аль-Валид» потеряла 17 боевиков убитыми.

Параллельно с этим, по информации источника в Twitter (@NRVR11), присягнувшая ИГ группировка провела два теракта рядом с пунктом управления «Хайят Тахрир аш-Шам» в Музейрибе с применением «шахид-мобиля» и смертника. О потерях не сообщается.

Провинция Идлиб

Как ранее предполагалось многими военными экспертами, турецкие вооруженные силы в рамках своей военной операции в Сирии планируют вытеснить «Хайят Тахрир аш-Шам» из приграничного района провинций Идлиб и Алеппо на юг, сообщает Telegram-канал @nors2017. В связи с этим, если верить источнику в Twitter (@Alkhabar_Agency), террористы готовят позиции к предстоящему наступлению в населенных пунктах Эт-Тах, Тамана, Кафер, Седжна, Маарет ан-Нуман, Синджар и Абу-Духур.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции продолжают действовать одновременно три противоборствующие силы: «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламское государство» и сирийская правительственная армия.

По информации Telegram-канала (@Alqalaam), хотя в результате наступления сирийской армии «Исламское государство» вынуждено было отступить, боевики все равно продолжают оказывать упорное сопротивление. Для этих целей ИГ перебросило дополнительное вооружение в район населенного пункта Расм-эс-Саввай, чтобы попытаться здесь сдержать правительственные войска.

Как сообщает пользователь @AEJKhalil в социальной сети Twitter, ВВС Сирии наносит авиаудары в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Закка, где располагаются позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Также в районе Аль-Латамины работают ВКС РФ: они провели бомбардировку укреплений боевиков после того, как те атаковали населенный пункт Махарда, убив двух мирных жителей, сообщает Al Masdar News. Кроме того, ударами ВКС РФ была уничтожена тяжелая бронетехника террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» южнее населенного пункта Раджан, сообщает Qalaat Al Mudiq.

Если верить информации в Telegram-канале @SRNN2011, отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» могут одновременно выдвинуться в сторону населенных пунктов Скальбия, Хальфая и Суран, а в перспективе попытаться взять административный центр провинции.

Ирак

Как сообщает Twitter-канал @alhashd_Media, в данный момент завершается подготовка к операции по освобождению от боевиков «Исламского государства» города Аль-Каим на границе с Сирией.

По информации источника в Telegram (@nors2017), в данный момент группировка ИГ в провинциях Найнава и Анбар насчитывает менее двух тысяч боевиков, однако террористы еще могут увеличить ее в два раза за счет переброски новых подкреплений из других районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.