Центробанк отметил рост реальных зарплат в России

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Москва, 28 октября. Центральный банк России отметил рост реальных зарплат у населения. Об этом сообщает пресс-служба банка по итогам заседания совета директоров.

«Потребительский спрос поддерживается ростом реальной заработной платы, чему способствовало замедление инфляции. Безработица находится на уровне, не оказывающем влияния на инфляцию», — говорится в сообщении.

При этом финансовый регулятор отмечает, что инфляционные риски не изменились. Это по-прежнему дефицит трудовых ресурсов, который увеличивает разрыв в динамике между темпами производства и темпами роста зарплат, это склонность россиян к сбережению, и, наконец, это высокий уровень инфляционных ожиданий на фоне курсовых изменений.