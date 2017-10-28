Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
США расширят сотрудничество с Южной Кореей по угрозе КНДР — Пентагон
Экономика
Центробанк отметил рост реальных зарплат в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Центробанк отметил рост реальных зарплат в России

    21:38  28 Октября 2017
    82

    Центробанк отметил рост реальных зарплат в России

    Москва, 28 октября. Центральный банк России отметил рост реальных зарплат у населения. Об этом сообщает пресс-служба банка по итогам заседания совета директоров.

    «Потребительский спрос поддерживается ростом реальной заработной платы, чему способствовало замедление инфляции. Безработица находится на уровне, не оказывающем влияния на инфляцию», — говорится в сообщении.

    Центробанк отметил рост реальных зарплат в России

    При этом финансовый регулятор отмечает, что инфляционные риски не изменились. Это по-прежнему дефицит трудовых ресурсов, который увеличивает разрыв в динамике между темпами производства и темпами роста зарплат, это склонность россиян к сбережению, и, наконец, это высокий уровень инфляционных  ожиданий на фоне курсовых изменений.

    Автор: Геннадий Плющев
    #центробанк #инфляция #рост #зарплаты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        558
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        2803
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        908
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        339