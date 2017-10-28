В жилом доме в Алтайском крае взорвался газ

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Барнаул, 28 октября. В жилом доме города Рубцовск Алтайского края России произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщают экстренные службы региона.

Взрыв произошел в одной из квартир одноэтажного кирпичного здания по улице Гвардейской. По имеющимся данным, под завалами в доме находятся два человека. Крыша дома частично обрушилась. Спасатели эвакуировали 11 человек, четверо из которых — дети, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о масштабном ДТП в Алтайском крае.