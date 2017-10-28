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В жилом доме в Алтайском крае взорвался газ
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    В жилом доме в Алтайском крае взорвался газ

    21:38  28 Октября 2017  /обновлено: 21:41  28 Октября 2017
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    В жилом доме в Алтайском крае взорвался газ

    Барнаул, 28 октября. В жилом доме города Рубцовск Алтайского края России произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщают экстренные службы региона.

    Взрыв произошел в одной из квартир одноэтажного кирпичного здания по улице Гвардейской. По имеющимся данным, под завалами в доме находятся два человека. Крыша дома частично обрушилась. Спасатели эвакуировали 11 человек, четверо из которых — дети, сообщает РИА Новости.

    Ранее стало известно о масштабном ДТП в Алтайском крае.

    Автор: Сергей Свазовский
    #взрыв газа #алтайский край #жилой дом #рубцовск
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