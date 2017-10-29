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Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG
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    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    6:00  29 Октября 2017
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    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    Сирия, 29 октября. ВКС РФ бомбят зоны дислокации террористов ИГ на востоке Хамы, в Ракке при обстреле YPG пострадали 10 мирных жителей, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, наносят удары по ИГ на востоке Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю, ведут бои с ИГ в Хаме.       

    «Исламское государство»: ведет бои с ССА в Дамаске и Даръа, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует САА в Хаме, несет потери в Идлибе, ведет бои с САА в Алеппо.

    «Джейш аль-Ислам»: противостоит ИГ в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в боях с ИГ в Дамаске, арестовала двух командиров ИГ в Алеппо, несет потери в Даръа.

    Курды: открыли огонь по боевикам, обстреливающим Африн, зачистили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре, открыли огонь по мирным жителям Ракки.

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    Недалеко от лагеря беженцев Ярмук продолжались боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»1. Информационное агентство Almanar News сообщает, что в ходе противостояния обе стороны несут значительные потери в живой силе.

    В Восточной Гуте снова отмечались взаимные обстрелы между боевикам и солдатами армии САР. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что артиллерия сирийской армии ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Сакеба, Бейт Наим, Замалка и Дума. Один из источников в социальной сети Twitter (@athadsy65) сообщил, что минометному обстрелу со стороны правительственных войск подверглись также укрепрайоны боевиков радикальной оппозиции в районе Джобар.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    Almanar News передавало, что боевики радикальной оппозиции открыли минометный огонь по району Аль-Захра административного центра провинции Алеппо. Позже в районе Карам аль-Каср произошел мощный взрыв, писал местный источник в Telegram (@SRNN2011).

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА) арестовали в Алеппо двух командиров «Исламского государства», пытавшихся бежать на территорию Турции. Об этом сообщило на своем сайте информагентство Almanar News.

    Один из источников писал в Twitter (@AhmetM_08), что турецкие войска начали артиллерийский обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в поселении Касталь к северу от Азаза. Также информационное агентство Almanar News сообщало, что вооруженные группировки обстреляли юг и юго-запад города Африн. Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли ответный огонь.

    В середине дня поступило сообщение, что на контрольно-пропускном пункте Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Аль-Саидия к западу от Манбиджа взорвался мотоцикл. По данным Almanar News, в результате происшествия несколько бойцов «демократической армии» получили ранения.

    Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе деревни Маллах.

    Источник в Telegram (@SRNN2011) сообщил, что на авиабазу Менак прибыло подразделение российской военной полиции. Напомним, военнослужащие РФ обеспечивают соблюдение режима деэскалации, установленного в провинции Алеппо.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается от станции Т-2 к Абу Кемалю. Также бригады армии САР движутся к стратегическому городу от Аль-Маядина. Военные эксперты полагают, что на дороге САА может столкнуться с довольно значительной группировкой боевиков, численность которой по разным оценкам может доходить до полутора тысяч.

    Также армия САР продолжила операцию по освобождению административного центра провинции Дейр эз-Зор от террористов ИГИЛ1. Военный канал в Telegram (@SRNN2011) сообщил, что взаимные перестрелки между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечались в кварталах Рашидия и Хавика.

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Аль-Намлия, передавало ANF News. По данным информационного агентства, в ходе боя за контроль над поселением курды уничтожили девять боевиков «Исламского государства». Также столкновения между SDF и ИГИЛ были зафиксированы в окрестностях поселения Джадит Акидат. Об этом писал Telegram-канал (@SRNN2011).

    Информационное агентство Almanar News сообщило, что один из полевых командиров «Исламского государства» Мухаммад аль-Шхада сбежал на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF).

    В юго-восточном пригороде Дейр эз-Зора взорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства». Информационное агентство Almanar News писало, что СВУ сдетонировало, когда мирный житель административного центра провинции пытался сбежать с территорий, подконтрольных ИГИЛ. В результате взрыва он погиб на месте.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    Утром на севере провинции Даръа взорвался автомобиль Сирийской свободной армии (ССА). По данным Almanar News инцидент произошел на шоссе между населенными пунктами Замрин и Ум аль-Аусаж. В результате случившегося ликвидировано пять боевиков «свободной армии», еще несколько бойцов ССА получили ранения. Ранее при аналогичных обстоятельствах был нейтрализован командир антиправительственного формирования Абдалла аль-Аффаш. Автомобиль, в котором ехал главарь ССА взорвался на трассе, соединяющей деревни Смад и Самаж.

    Тем временем на западе провинции Даръа продолжались боестолкновения между ССА и ИГИЛ. Almanar News передавало, что военные действия идут в окрестностях фермы Аль-Либия. В районе бассейна реки Ярмук зафиксированы столкновения между группировкой «Джейш аль-Ислам» и  принадлежащей к «Исламскому государству» «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Об этом писал военный канал в Telegram (@SRNN2011).

    Военный источник в Telegram (@SRNN2011) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований в городе Даръа.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    Военные источники в провинции Идлиб сообщали, что из-за операции турецких войск и подконтрольных Анкаре группировок вооруженной оппозиции отряды радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» могут передислоцироваться из приграничных районов на северо-западе Сирии в населенные пункты Идлиб, Серакеб, Маарет ан-Нуман, Хан-Шейхун, Абу-эд-Духур и Телль-Даман, подконтрольные боевикам. Информационное агентство Almanar News писало, что в районе города Хан Шейхун неизвестными боевиками был ликвидирован один из командиров «Тахрир аш-Шам» Абу Абд аль-Рахман.

    Позже стало известно, что в районе города Кафрая произошел взрыв. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011), в результате детонации самодельного взрывного устройства было нейтрализовано несколько боевиков радикальной группировки «Тахрир аш-Шам».

    Турецкие войска в сопровождении боевиков вошли в населенный пункт Мастума на юге провинции Идлиб. Об этом писал один из местных источников в Telegram (@SRNN2011).

    Провинция Ракка

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    В деревне Ратла на юго-востоке провинции Ракка прогремел взрыв. Информационное агентство Almanar News писало, что в населенном пункте сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное при отступлении террористами ИГИЛ. В результате инцидента погибло три мирных жителя поселения.

    В это время в административном центре провинции шли работы по разминированию территории. Напомним, Ракка была освобождена от ИГИЛ силами Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемых международной коалицией во главе с США. В результате военной операции разрушено более 80 процентов городской инфраструктуры, за время боевых действий погибло свыше 1200 мирных жителей. На данный момент в населенном пункте отсутствует электричество и водоснабжение.

    Группа жителей Ракки вступила в конфликт с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), передавал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ newsintelligenc). Курдские ополченцы открыли огонь по мирному населению административного центра провинции, в результате чего 10 человек получили ранения.  

    Позже поступило сообщение о столкновениях между бойцами SDF в Ракке. По данным информационного агентства FARS, группы курдских ополченцев вступили в вооруженный конфликт друг с другом из-за разногласий в ходе распределения имущества жителей города. Местные источники сообщали, что перестрелки между ополченцами происходили на центральных улицах Ракки.

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе деревни Аль-Муакер на востоке провинции Хама. О боевом вылете российской авиации писал военный источник в Twitter (@homsy222).

    Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Сахра. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@SRNN2011).  Боестолкновения между сирийской армией и террористами «Исламского государства» отмечались в районе поселения Хасрат на востоке региона. Сирийская армия противостоит радикальным исламистам при поддержке ВКС РФ. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@afdhsy).

    Боевики радикальных формирований продолжили вести обстрел мирных поселений Мхарда и Аль-Сафсания на северо-западе провинции Хама. По данным информационного агентства Almanar News, в результате обстрела погибло два мирных жителя, еще ряд гражданских лиц получили ранения.

    Один из местных источников в провинции Хама сообщал, что на северо-востоке региона отмечаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). При наступлении боевики использовали «шахид-мобили».

    ВВС Сирии продолжили наносить удары по зонам дислокации радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина. Об этом сообщал один из местных Twitter-каналов (@ZezeAloshe).

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

    Солдаты армии Ирака взяли под контроль цементный завод и находятся на подходах к Аль-Каиму, передавал утром военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» в это время захватили область Аль-Кара, а также взяли под контроль авиабазы H1 и H2.

    Alsumaria News опубликовало статистику, в соответствии с которой более 175 тысяч человек вынужденно покинули свои дома в провинциях Эрбиль, Найнава и Дахук с начала конфликта между иракским правительством и Курдистаном. Напомним, после референдума о независимости Курдистана, прошедшего 25 сентября, начались вооруженные столкновения между иракской армией и «Пешмергой» в провинции Киркук. После того, как регион перешел под контроль Багдада, правительственные силы начали продвижение в сторону Эрбиля. Власти Курдистана выступили с предложением прекратить конфликт. Со вчерашнего дня по всем фронтам текущего конфликта начал действовать 24-часовой режим прекращения огня.  

    Командование армии Ирака объявило о начале масштабной военной операции, направленной на выявление и устранение ячеек «Исламского государства» в районе поселения Хави аль-Азим в провинции Дияла. По данным информационного агентства Alsumaria News, полная зачистка населенного пункта от сил ИГИЛ необходима, чтобы предотвратить любые возможности передвижений членов «Исламского государства» между провинциями Дияла и Салах эд-Дин.

    В Багдаде прогремело сразу три взрыва, передавало Iraqi News. Первый инцидент произошел на севере города. В результате детонации СВУ, заложенного недалеко от магазина, пострадало три мирных жителя. Еще шесть человек получили ранения и один погиб в результате двух взрывов на юге иракской столицы.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #багдад #дейр эз-зор #ракка #анбар #дияла #аль-каим
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG
    Сирия новости 28 октября 22.30: в Алеппо прибыла российская военная полиция, бойцы SDF устроили перестрелку в Ракке
    Сирия новости 28 октября 19.30: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG
    Сирия новости 28 октября 16.30: турецкие ВС обстреливают позиции YPG в Алеппо, три мирных жителя погибло при взрыве на юго-востоке Ракки
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