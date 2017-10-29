Сирия итоги за сутки на 29 октября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

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Сирия, 29 октября. ВКС РФ бомбят зоны дислокации террористов ИГ на востоке Хамы, в Ракке при обстреле YPG пострадали 10 мирных жителей, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, наносят удары по ИГ на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю, ведут бои с ИГ в Хаме.

«Исламское государство»: ведет бои с ССА в Дамаске и Даръа, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: атакует САА в Хаме, несет потери в Идлибе, ведет бои с САА в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: противостоит ИГ в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в боях с ИГ в Дамаске, арестовала двух командиров ИГ в Алеппо, несет потери в Даръа.

Курды: открыли огонь по боевикам, обстреливающим Африн, зачистили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре, открыли огонь по мирным жителям Ракки.

Провинция Дамаск

Недалеко от лагеря беженцев Ярмук продолжались боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»1. Информационное агентство Almanar News сообщает, что в ходе противостояния обе стороны несут значительные потери в живой силе.

В Восточной Гуте снова отмечались взаимные обстрелы между боевикам и солдатами армии САР. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что артиллерия сирийской армии ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Сакеба, Бейт Наим, Замалка и Дума. Один из источников в социальной сети Twitter (@athadsy65) сообщил, что минометному обстрелу со стороны правительственных войск подверглись также укрепрайоны боевиков радикальной оппозиции в районе Джобар.

Провинция Алеппо

Almanar News передавало, что боевики радикальной оппозиции открыли минометный огонь по району Аль-Захра административного центра провинции Алеппо. Позже в районе Карам аль-Каср произошел мощный взрыв, писал местный источник в Telegram (@SRNN2011).

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) арестовали в Алеппо двух командиров «Исламского государства», пытавшихся бежать на территорию Турции. Об этом сообщило на своем сайте информагентство Almanar News.

Один из источников писал в Twitter (@AhmetM_08), что турецкие войска начали артиллерийский обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в поселении Касталь к северу от Азаза. Также информационное агентство Almanar News сообщало, что вооруженные группировки обстреляли юг и юго-запад города Африн. Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли ответный огонь.

В середине дня поступило сообщение, что на контрольно-пропускном пункте Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Аль-Саидия к западу от Манбиджа взорвался мотоцикл. По данным Almanar News, в результате происшествия несколько бойцов «демократической армии» получили ранения.

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе деревни Маллах.

Источник в Telegram (@SRNN2011) сообщил, что на авиабазу Менак прибыло подразделение российской военной полиции. Напомним, военнослужащие РФ обеспечивают соблюдение режима деэскалации, установленного в провинции Алеппо.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается от станции Т-2 к Абу Кемалю. Также бригады армии САР движутся к стратегическому городу от Аль-Маядина. Военные эксперты полагают, что на дороге САА может столкнуться с довольно значительной группировкой боевиков, численность которой по разным оценкам может доходить до полутора тысяч.

Также армия САР продолжила операцию по освобождению административного центра провинции Дейр эз-Зор от террористов ИГИЛ1. Военный канал в Telegram (@SRNN2011) сообщил, что взаимные перестрелки между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечались в кварталах Рашидия и Хавика.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Аль-Намлия, передавало ANF News. По данным информационного агентства, в ходе боя за контроль над поселением курды уничтожили девять боевиков «Исламского государства». Также столкновения между SDF и ИГИЛ были зафиксированы в окрестностях поселения Джадит Акидат. Об этом писал Telegram-канал (@SRNN2011).

Информационное агентство Almanar News сообщило, что один из полевых командиров «Исламского государства» Мухаммад аль-Шхада сбежал на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF).

В юго-восточном пригороде Дейр эз-Зора взорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства». Информационное агентство Almanar News писало, что СВУ сдетонировало, когда мирный житель административного центра провинции пытался сбежать с территорий, подконтрольных ИГИЛ. В результате взрыва он погиб на месте.

Провинция Даръа

Утром на севере провинции Даръа взорвался автомобиль Сирийской свободной армии (ССА). По данным Almanar News инцидент произошел на шоссе между населенными пунктами Замрин и Ум аль-Аусаж. В результате случившегося ликвидировано пять боевиков «свободной армии», еще несколько бойцов ССА получили ранения. Ранее при аналогичных обстоятельствах был нейтрализован командир антиправительственного формирования Абдалла аль-Аффаш. Автомобиль, в котором ехал главарь ССА взорвался на трассе, соединяющей деревни Смад и Самаж.

Тем временем на западе провинции Даръа продолжались боестолкновения между ССА и ИГИЛ. Almanar News передавало, что военные действия идут в окрестностях фермы Аль-Либия. В районе бассейна реки Ярмук зафиксированы столкновения между группировкой «Джейш аль-Ислам» и принадлежащей к «Исламскому государству» «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Об этом писал военный канал в Telegram (@SRNN2011).

Военный источник в Telegram (@SRNN2011) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований в городе Даръа.

Провинция Идлиб

Военные источники в провинции Идлиб сообщали, что из-за операции турецких войск и подконтрольных Анкаре группировок вооруженной оппозиции отряды радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» могут передислоцироваться из приграничных районов на северо-западе Сирии в населенные пункты Идлиб, Серакеб, Маарет ан-Нуман, Хан-Шейхун, Абу-эд-Духур и Телль-Даман, подконтрольные боевикам. Информационное агентство Almanar News писало, что в районе города Хан Шейхун неизвестными боевиками был ликвидирован один из командиров «Тахрир аш-Шам» Абу Абд аль-Рахман.

Позже стало известно, что в районе города Кафрая произошел взрыв. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011), в результате детонации самодельного взрывного устройства было нейтрализовано несколько боевиков радикальной группировки «Тахрир аш-Шам».

Турецкие войска в сопровождении боевиков вошли в населенный пункт Мастума на юге провинции Идлиб. Об этом писал один из местных источников в Telegram (@SRNN2011).

Провинция Ракка

В деревне Ратла на юго-востоке провинции Ракка прогремел взрыв. Информационное агентство Almanar News писало, что в населенном пункте сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное при отступлении террористами ИГИЛ. В результате инцидента погибло три мирных жителя поселения.

В это время в административном центре провинции шли работы по разминированию территории. Напомним, Ракка была освобождена от ИГИЛ силами Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемых международной коалицией во главе с США. В результате военной операции разрушено более 80 процентов городской инфраструктуры, за время боевых действий погибло свыше 1200 мирных жителей. На данный момент в населенном пункте отсутствует электричество и водоснабжение.

Группа жителей Ракки вступила в конфликт с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), передавал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ newsintelligenc). Курдские ополченцы открыли огонь по мирному населению административного центра провинции, в результате чего 10 человек получили ранения.

Позже поступило сообщение о столкновениях между бойцами SDF в Ракке. По данным информационного агентства FARS, группы курдских ополченцев вступили в вооруженный конфликт друг с другом из-за разногласий в ходе распределения имущества жителей города. Местные источники сообщали, что перестрелки между ополченцами происходили на центральных улицах Ракки.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе деревни Аль-Муакер на востоке провинции Хама. О боевом вылете российской авиации писал военный источник в Twitter (@homsy222).

Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Сахра. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@SRNN2011). Боестолкновения между сирийской армией и террористами «Исламского государства» отмечались в районе поселения Хасрат на востоке региона. Сирийская армия противостоит радикальным исламистам при поддержке ВКС РФ. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@afdhsy).

Боевики радикальных формирований продолжили вести обстрел мирных поселений Мхарда и Аль-Сафсания на северо-западе провинции Хама. По данным информационного агентства Almanar News, в результате обстрела погибло два мирных жителя, еще ряд гражданских лиц получили ранения.

Один из местных источников в провинции Хама сообщал, что на северо-востоке региона отмечаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). При наступлении боевики использовали «шахид-мобили».

ВВС Сирии продолжили наносить удары по зонам дислокации радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина. Об этом сообщал один из местных Twitter-каналов (@ZezeAloshe).

Ирак

Солдаты армии Ирака взяли под контроль цементный завод и находятся на подходах к Аль-Каиму, передавал утром военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» в это время захватили область Аль-Кара, а также взяли под контроль авиабазы H1 и H2.

Alsumaria News опубликовало статистику, в соответствии с которой более 175 тысяч человек вынужденно покинули свои дома в провинциях Эрбиль, Найнава и Дахук с начала конфликта между иракским правительством и Курдистаном. Напомним, после референдума о независимости Курдистана, прошедшего 25 сентября, начались вооруженные столкновения между иракской армией и «Пешмергой» в провинции Киркук. После того, как регион перешел под контроль Багдада, правительственные силы начали продвижение в сторону Эрбиля. Власти Курдистана выступили с предложением прекратить конфликт. Со вчерашнего дня по всем фронтам текущего конфликта начал действовать 24-часовой режим прекращения огня.

Командование армии Ирака объявило о начале масштабной военной операции, направленной на выявление и устранение ячеек «Исламского государства» в районе поселения Хави аль-Азим в провинции Дияла. По данным информационного агентства Alsumaria News, полная зачистка населенного пункта от сил ИГИЛ необходима, чтобы предотвратить любые возможности передвижений членов «Исламского государства» между провинциями Дияла и Салах эд-Дин.

В Багдаде прогремело сразу три взрыва, передавало Iraqi News. Первый инцидент произошел на севере города. В результате детонации СВУ, заложенного недалеко от магазина, пострадало три мирных жителя. Еще шесть человек получили ранения и один погиб в результате двух взрывов на юге иракской столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)