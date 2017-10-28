Семнадцать человек погибли при теракте возле президентского дворца в Сомали

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Могадишо, 28 октября. По меньшей мере 17 человек погибли в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо. Большинство погибших оказались сотрудниками правоохранительных органов.

Сперва заминированный автомобиль взорвался в центре города, возле отеля, расположенного в 600 метрах от президентского дворца. Затем вооруженные люди ворвались в отель и открыли огонь по постояльцам. После этого еще один взрыв прогремел возле здания, в котором некогда располагался парламент страны, сообщает Reuters.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.