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Политика
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Происшествия
Семнадцать человек погибли при теракте возле президентского дворца в Сомали
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    Семнадцать человек погибли при теракте возле президентского дворца в Сомали

    21:22  28 Октября 2017
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    Семнадцать человек погибли при теракте возле президентского дворца в Сомали

    Могадишо, 28 октября. По меньшей мере 17 человек погибли в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо. Большинство погибших оказались сотрудниками правоохранительных органов.

    Семнадцать человек погибли при теракте возле президентского дворца в Сомали

    Сперва заминированный автомобиль взорвался в центре города, возле отеля, расположенного в 600 метрах от президентского дворца. Затем вооруженные люди ворвались в отель и открыли огонь по постояльцам. После этого еще один взрыв прогремел возле здания, в котором некогда располагался парламент страны, сообщает Reuters.

    Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #жертвы #теракт #сомали #могадишо
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