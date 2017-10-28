Cтала известна стоимость ремонта экрана в новом Apple iPhone X

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Москва, 28 октября. Специалисты компании Apple обнародовали стоимость ремонта смартфона Apple iPhone X, мировые продажи которого стартовали 27-го октября. Об этом сообщает ТАСС.

Ремонт экрана смартфона обойдется его обладателям в 279 долларов США, то есть более чем наполовину дороже, чем у iPhone 8. Другие виды ремонтных работ оценены специалистам Apple цену в 549 долларов США, независимо от их характера.

Ранее эксперты назвали самый быстрый и мощный смартфон в мире.