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Cтала известна стоимость ремонта экрана в новом Apple iPhone X
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    Cтала известна стоимость ремонта экрана в новом Apple iPhone X

    21:15  28 Октября 2017
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    Cтала известна стоимость ремонта экрана в новом Apple iPhone X

    Москва, 28 октября. Специалисты компании Apple обнародовали стоимость ремонта смартфона Apple iPhone X, мировые продажи которого стартовали 27-го октября. Об этом сообщает ТАСС.

    Ремонт экрана смартфона обойдется его обладателям в 279 долларов США, то есть более чем наполовину дороже, чем у iPhone 8. Другие виды ремонтных работ оценены специалистам Apple цену в 549 долларов США, независимо от их характера.

    Ранее эксперты назвали самый быстрый и мощный смартфон в мире.

    Автор: Сергей Свазовский
    #смартфон #экран #iphone x #стоимость ремонта
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