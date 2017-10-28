Сирия новости 28 октября 22.30: в Алеппо прибыла российская военная полиция, бойцы SDF устроили перестрелку в Ракке

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Сирия, 28 октября. Подразделение российской военной полиции прибыло на авиабазу Менак в Алеппо, в Ракке разворачивается конфликт между бойцами SDF, ВВС Сирии бомбят позиции боевиков в районе Аль-Латамины. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, при поддержке ВКС РФ ведут бои с ИГ в Хаме.

«Исламское государство»: ведет бои с «Джейш аль-Ислам» в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: противостоит ИГ в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в районе лагеря Ярмук.

Курды: развязали междоусобный конфликт в Ракке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в Восточной Гуте. Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР наносит удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенных пунктов Сакеба, Бейт Наим, Дума, Джобар и Айн Тарма. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что сирийская армия открыла огонь по позициям незаконных формирований в районе Замалки.

Неподалеку от лагеря Ярмук продолжает разворачиваться противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами ИГИЛ1. Военные источники в Дамаске сообщают, что боестолкновения сопровождаются потерями с обеих сторон.

Провинция Алеппо

Источник в Telegram (@SRNN2011) сообщает, что на авиабазу Менак прибыло подразделение российской военной полиции. Напомним, военнослужащие РФ обеспечивают соблюдение режима деэскалации, установленного в провинции Алеппо.

В районе поселения Маллах на севере Алеппо отмечаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет военный источник в Telegram (@SRNN2011).

Провинция Даръа

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований в городе Даръа.

В районе бассейна реки Ярмук зафиксированы столкновения между группировкой «Джейш аль-Ислам» и принадлежащей к «Исламскому государству» «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Об этом сообщает военный канал в Telegram (@SRNN2011). Ранее в этой местности отмечались бои между подконтрольной ИГИЛ группировкой и Сирийской свободной армией (ССА).

Провинция Ракка

В административном центре провинции наблюдаются перестрелки между бригадами Демократических сил Сирии (SDF). По данным информационного агентства FARS, группы курдских ополченцев вступили в вооруженный конфликт друг с другом из-за разногласий в ходе распределения имущества жителей города, контроль над которым SDF при поддержке сил международной коалиции захватили несколько недель назад. Местные источники сообщают, что перестрелки между ополченцами происходят на центральных улицах Ракки, которые были зачищены от террористов «Исламского государства»1 в последнюю очередь.

В это же время бойцы курдского ополчения продолжают проводить работы по поиску и обезвреживанию взрывных устройств, заложенных террористами ИГИЛ на территории столицы провинции.

Провинция Хама

ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом сообщает один из местных Twitter-каналов (@ZezeAloshe).

Боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства» отмечаются в районе поселения Хасрат на востоке региона. Сирийская армия противостоит радикальным исламистам при поддержке ВКС РФ. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@afdhsy).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)