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Политика
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Политика
Мэр Анкары подал в отставку по просьбе Эрдогана
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    Мэр Анкары подал в отставку по просьбе Эрдогана

    21:07  28 Октября 2017
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    Мэр Анкары подал в отставку по просьбе Эрдогана

    Анкара, 28 октября. Мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил, что уходит в отставку, поскольку его об этом попросил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам чиновника, он никогда не действовал против интересов города ради собственной выгоды.

    Мэр Анкары подал в отставку по просьбе Эрдогана

    «Я ухожу не потому что я неуспешен или устал. Я ухожу, потому что Эрдоган попросил меня сделать это. Я человек действия, и мой долг — повиноваться распоряжениям лидера страны», — цитирует Гёкчека издание Hurriyet.

    Отметим, что ранее в отставку ушел мэр Стамбула Кадир Топбаш, мэр Дюздже Мехмет Келеш, мэр Нигде Фарук Айдоган и мэр Бурсы Реджеп Альтепе. Этому предшествовало заявление Эрдогана о том, что правящая турецкая партия ПСР должна избегать «усталости металла» и активнее обновлять кадровый состав.

    13 октября президент Турции заявил, что ПСР занимается реструктуризацией для участия в выборах 2019 года, поэтому «не может позволить себе терять время».

    Автор: Геннадий Плющев
    #турция #эрдоган #отставка #анкара #мэр #гёкчек
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