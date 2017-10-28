Мэр Анкары подал в отставку по просьбе Эрдогана

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Анкара, 28 октября. Мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил, что уходит в отставку, поскольку его об этом попросил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам чиновника, он никогда не действовал против интересов города ради собственной выгоды.

«Я ухожу не потому что я неуспешен или устал. Я ухожу, потому что Эрдоган попросил меня сделать это. Я человек действия, и мой долг — повиноваться распоряжениям лидера страны», — цитирует Гёкчека издание Hurriyet.

Отметим, что ранее в отставку ушел мэр Стамбула Кадир Топбаш, мэр Дюздже Мехмет Келеш, мэр Нигде Фарук Айдоган и мэр Бурсы Реджеп Альтепе. Этому предшествовало заявление Эрдогана о том, что правящая турецкая партия ПСР должна избегать «усталости металла» и активнее обновлять кадровый состав.

13 октября президент Турции заявил, что ПСР занимается реструктуризацией для участия в выборах 2019 года, поэтому «не может позволить себе терять время».