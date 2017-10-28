Саакашвили заявил, что Украина готовится передать его Грузии

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Киев, 28 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинские власти готовятся выдать его Грузии.

По словам политика, который является фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии, Генпрокуратура Украины в настоящее время готовит документы для ареста и последующей экстрадиции.

«В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства», — пишет Саакашвили в Facebook.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства Саакашвили, когда тот находился в США. Несмотря на это, экс-губернатор с помощью сторонников прорвался через пограничные кордоны, вновь оказавшись на территории Украины. Политик попросил у миграционной службы политического убежища, опасаясь экстрадиции, однако получил отказ.