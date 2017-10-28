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Украина
Саакашвили заявил, что Украина готовится передать его Грузии
Украина
Саакашвили заявил, что Украина готовится передать его Грузии
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    Саакашвили заявил, что Украина готовится передать его Грузии

    20:38  28 Октября 2017
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    Саакашвили заявил, что Украина готовится передать его Грузии

    Киев, 28 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинские власти готовятся выдать его Грузии.

    По словам политика, который является фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии, Генпрокуратура Украины в настоящее время готовит документы для ареста и последующей экстрадиции.

    Саакашвили заявил, что Украина готовится передать его Грузии

    «В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства», — пишет Саакашвили в Facebook.

    Напомним, что президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства Саакашвили, когда тот находился в США. Несмотря на это, экс-губернатор с помощью сторонников прорвался через пограничные кордоны, вновь оказавшись на территории Украины. Политик попросил у миграционной службы политического убежища, опасаясь экстрадиции, однако получил отказ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #саакашвили #грузия #экстрадиция
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