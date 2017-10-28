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Украина
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Политика
Армия Ирака освободила от ИГ пять деревень и электростанцию
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    Армия Ирака освободила от ИГ пять деревень и электростанцию

    19:48  28 Октября 2017
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    Армия Ирака освободила от ИГ пять деревень и электростанцию

    Багдад, 28 октября. Армия Ирака совместно с ополченцами освободила от «Исламского государства»1 пять деревень возле города Эль-Каим. Военным также удалось взять под контроль железнодорожную станцию Эль-Каим, электростанцию и мост Аль-Хур.

    Армия Ирака освободила от ИГ пять деревень и электростанцию

    «Подразделения и народное ополчение освободили деревни Эн-Назва, Эн-Нахия, Эль-Амари, Эт-Тазалия и Ратаджа», — заявил в субботу генерал-лейтенант армии Ирака Абдель-Амир Яралла.

    Ополченцы-шииты сообщают, что их бойцы находятся в 5 км от центра Эль-Каима и готовы к штурму города.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. После того, как военным удалось выбить боевиков из города Мосул, который называли иракской «столицей» ИГ, главным оплотом джихадистов стали города Эль-Каим и Рава, которые находятся в провинции Акбар, недалеко от сирийской границы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #иг #ирак #ополченцы #армия #деревни
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