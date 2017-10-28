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Украина
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Сало не по карману: украинцы недоедают из-за инфляции
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    Сало не по карману: украинцы недоедают из-за инфляции

    19:47  28 Октября 2017
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    Сало не по карману: украинцы недоедают из-за инфляции

    Киев, 28 октября. Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что украинцы в последние годы стали меньше потреблять пищи, а это значит, что население недоедает. «Сало не по карману», считает эксперт, анализируя статистику цен на Украине. 

    Исследования показали, что украинцы за последние три года сократили потребление продуктов на 6-10%, заменяя мясо на молочную продукцию и овощи.  

    «Там, где люди не смогли перейти на молочные продукты, там перешли на крупы или на хлеб, в корзине потребления стало больше дешевых овощей», — сказал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых серей Алексей Дорошенко.

    Он подчеркнул, что жителям Украины пришлось перейти с белков на углеводы. Дорошенко назвал происходящее «печальной картиной».

    Сало не по карману: украинцы недоедают из-за инфляции

    Цены на мясо, хлеб, молоко и овощи с начала 2017 года подорожали на 90%, инфляция преодолела барьер в 10%. Дорошенко отметил, что в ближайшее время эти продукты подорожают еще на 10-12%, пишет РИА Новости Украина. 

    «Сало не по карману, дешевеет только гречка», - отметил обозреватель Сергей Чигирь.

    Сало не по карману: украинцы недоедают из-за инфляции

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #инфляция
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