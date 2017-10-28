Российские спасатели направлены в Норвегию на поиски пропавшего вертолета Ми-8

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Москва, 28 октября. МЧС России направило в Норвегию группу спасателей на поиски вертолета Ми-8, который пропал в районе острова Шпицберген.

«В ближайшее время в Норвегию вылетит самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. В составе оперативной группы водолазы-спасатели», — пояснили агентству ТАСС в МЧС.

Отметим, что министерство выделило на поиски вертолета российский малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон», который может работать на глубине до 1000 метров. Спасателей также оснастят моторными лодками, компрессорным оборудованием и водолазным снаряжением.

В четверг стало известно о крушении Ми-8 в море у берегов Шпицбергена. Воздушное судно направлялось из населенного пункта Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. Согласно предварительной информации, пилоты могли потерять пространственное положение в связи со сложными метеоусловиями.