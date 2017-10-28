Семь российских вузов вошли в программу поддержки, созданную по указу Путина

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Москва, 28 октября. Семь российских вузов вошли в первую группу рейтинга программы «5–100», которая была запущена Минобрнауки РФ по майскому указу президента России Владимира Путина от 2012 года, сообщил представитель программы Андрей Волков.

В Уральском федеральном университете состоялась панельная дискуссия о развитии высшего образования в России. По словам зампреда международного совета программы «5–100» Андрея Волкова, в первую группу вошли Высшая школа экономики, МИФИ, МФТИ, ИТМО, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет и МИСиС.

Отметим, что программа была разработана для поддержки отечественных вузов и повышения престижа российского образования. Цель проекта — вывести ведущие вузы в сотню лучших на мировом уровне. Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил Военно-космические силы России за участие в антитеррористической операции в САР.