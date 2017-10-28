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Украина
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Общество
Семь российских вузов вошли в программу поддержки, созданную по указу Путина
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    Семь российских вузов вошли в программу поддержки, созданную по указу Путина

    20:00  28 Октября 2017
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    Семь российских вузов вошли в программу поддержки, созданную по указу Путина

    Москва, 28 октября. Семь российских вузов вошли в первую группу рейтинга программы «5–100», которая была запущена Минобрнауки РФ по майскому указу президента России Владимира Путина от 2012 года, сообщил представитель программы Андрей Волков. 

    В Уральском федеральном университете состоялась панельная дискуссия о развитии высшего образования в России. По словам зампреда международного совета программы «5–100» Андрея Волкова, в первую группу вошли Высшая школа экономики, МИФИ, МФТИ, ИТМО, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет и МИСиС.

    Отметим, что программа была разработана для поддержки отечественных вузов и повышения престижа российского образования. Цель проекта — вывести ведущие вузы в сотню лучших на мировом уровне. Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил Военно-космические силы России за участие в антитеррористической операции в САР. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #вуз
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