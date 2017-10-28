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Происшествия
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Политика
Сирия: российские саперы обезвредили 534 взрывных устройства в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: российские саперы обезвредили 534 взрывных устройства в Дейр эз-Зоре

    18:46  28 Октября 2017
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    Сирия: российские саперы обезвредили 534 взрывных устройства в Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 28 октября. Российские саперы за сутки обезвредили не менее 534 взрывоопасных предметов в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    Специалисты-взрывотехники проверили на наличие взрывных устройств 34 гектара, в том числе — 9 км дорог и 45 зданий. Всего же, за весь период работы в данном районе, российские саперы проверили 808 гектаров территории, обезвредив 38 тыс. взрывоопасных предметов.

    Сирия: российские саперы обезвредили 534 взрывных устройства в Дейр эз-Зоре

    Ранее сообщалось, что самолеты ВКС РФ за неделю совершили 360 вылетов в Сирии, уничтожив 650 объектов террористических группировок. По словам президента РФ Владимира Путина, более 90% территорий Сирии были освобождены от боевиков «Исламского государства»1 благодаря ВКС РФ. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #дейр-эз-зор #саперы
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