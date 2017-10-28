Жители провинции Даръа в Сирии получили 4 тонны гумпомощи из России

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Москва, 28 октября. Российские офицеры доставили четыре тонны гумпомощи жителям населенного пункта Тубне в сирийской провинции Даръа, говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российские медики оказали помощь 86 жителям сирийского Тубне, в том числе 37 детям. Нуждающиеся получили 400 продовольственных наборов, в целом Центр передал четыре тонны гуманитарной помощи. Здесь же был проведен спортивный турнир по мини-футболу «Футбол ради мира», в нем приняли участие российские военные, команды администрации провинции Даръа, представители населенных пунктов Изра и Эс-Санамейн, Нава.

Из зоны деэскалации прибыли четыре сотни болельщиков. В заявлении Центра отмечается, что после спортивного мероприятия обсуждался вопрос перемирия с представителями оппозиции от Навы. Ранее глава государства Владимир Путин выразил благодарность ВКС РФ за проведение эффективной операции против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 — от боевиков ИГ1 освобождено более 90% САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.