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Москва, 28 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил своих соотечественников с Днем освобождения от фашистских захватчиков.

Политик напомнил, что в этот день 73 года назад Украина была освобождена от гитлеровцев и бандеровцев, однако выразил сожаление в связи с тем, что последние четыре года страна живет в условиях оккупации.

«В этот день мы обычно возлагаем цветы и поминаем всех славных воинов Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение нашей Родины. Печально, но это надо признать, что уже почти 4 года Украина живет в условиях оккупации», — пишет Азаров в Facebook.

Напомним, что 28 октября считается Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. Праздник был инициирован министром экономики (позднее — премьер-министром) Украины Сергеем Тигипко в 2009 году.