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Происшествия
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Происшествия
Сбитого машиной мальчика в Новой Москве эвакуировали в больницу вертолетом
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    Сбитого машиной мальчика в Новой Москве эвакуировали в больницу вертолетом

    18:11  28 Октября 2017
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    Сбитого машиной мальчика в Новой Москве эвакуировали в больницу вертолетом

    Москва, 28 октября. Вертолет медицинских служб экстренно доставил в больницу шестилетнего мальчика, который был сбит автомобилем в Щербинке (Новомосковский административный округ Москвы).

    Сбитого машиной мальчика в Новой Москве эвакуировали в больницу вертолетом

    Инцидент произошел на улице Спортивная в Щербинке. Пострадавшего ребенка по дороге в московскую больницу сопровождала авиамедицинская бригада, сообщили РИА Новости в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы. Состояние мальчика, а также обстоятельства аварии не уточняются.

    Автор: Геннадий Плющев
    #больница #москва #дтп #вертолет #мальчик
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