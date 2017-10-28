Сбитого машиной мальчика в Новой Москве эвакуировали в больницу вертолетом

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Москва, 28 октября. Вертолет медицинских служб экстренно доставил в больницу шестилетнего мальчика, который был сбит автомобилем в Щербинке (Новомосковский административный округ Москвы).

Инцидент произошел на улице Спортивная в Щербинке. Пострадавшего ребенка по дороге в московскую больницу сопровождала авиамедицинская бригада, сообщили РИА Новости в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы. Состояние мальчика, а также обстоятельства аварии не уточняются.