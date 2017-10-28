Сирия новости 28 октября 19.30: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG

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Сирия, 28 октября. ВКС РФ бомбят позиции ИГ на востоке Хамы, 10 мирных жителей Ракки пострадали при обстреле YPG, в Алеппо произошел взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, ведут бои с ИГ в Дейр эз-Зоре, атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: противостоит САА Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе.

Курды: ведут бои с ИГ на востоке Дейр эз-Зора, открыли огонь по мирным жителям Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными вооруженными группировками. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что артиллерия сирийской армии ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Сакеба, Бейт Наим и Дума. Один из источников в социальной сети Twitter (@athadsy65) сообщает, что минометному обстрелу со стороны правительственных войск подверглись также укрепрайоны боевиков радикальной оппозиции в районе Джобар.

Провинция Алеппо

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе деревни Маллах.

Мощный взрыв зафиксирован в квартале Карам аль-Каср города Алеппо, пишет местный источник в Telegram (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что боевики антиправительственных группировок открыли минометный огонь по административному центру провинции.

На севере региона турецкие военнослужащие продолжают наносить удары по расположениям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в поселении Касталь к северу от Азаза.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) продолжает операцию по освобождению административного центра провинции Дейр эз-Зор от террористов ИГИЛ1. Военный канал в Telegram (@SRNN2011) сообщает, что взаимные перестрелки между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечаются в кварталах Рашидия и Хавика.

На востоке провинции Дейр эз-Зор зафиксированы бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1. По данным источника в Telegram (@SRNN2011) в эпицентре противостояния находится населенный пункт Джадит Акидат.

Провинция Идлиб

Турецкие войска в сопровождении боевиков вошли в населенный пункт Мастума на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает один из местных источников в Telegram (@SRNN2011).

В районе города Кафрая произошел взрыв, передает военный Telegram-канал (@SRNN2011). По данным автора публикации, в результате детонации самодельного взрывного устройства было нейтрализовано несколько боевиков радикальной группировки «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что недалеко от города Хан Шейхун неизвестными боевиками был ликвидирован один из командиров подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 группировки Абу Абд аль-Рахман.

Провинция Ракка

Группа жителей Ракки вступила в конфликт с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ newsintelligenc). Курдские ополченцы открыли огонь по мирному населению административного центра провинции, в результате чего 10 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что из-за притеснения арабского населения Ракки со стороны курдов на территории провинции образовалась джихадистская группировка «Харакат аль-Кайям», главной целью которой является изгнание из региона курдских оккупантов.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе деревни Аль-Муакер на востоке провинции Хама. О боевом вылете российской авиации сообщает военный источник в Twitter (@homsy222).

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел укрепрайонов боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Сахра. Об этом пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что в результате боев с радикальными исламистами «Ан-Нусры» правительственные войска взяли под контроль поселения Там аль-Хава и Абу Лафа.

Ирак

Командование армии Ирака объявило о начале масштабной военной операции, направленной на выявление и устранение ячеек «Исламского государства» в районе поселения Хави аль-Азим в провинции Дияла. По данным информационного агентства Alsumaria News, полная зачистка населенного пункта от сил ИГИЛ необходима, чтобы предотвратить любые возможности передвижений членов «Исламского государства» между провинциями Дияла и Салах эд-Дин.

В Багдаде прогремело сразу три взрыва, передает Iraqi News. Первый инцидент произошел на севере города. В результате детонации СВУ, заложенного недалеко от магазина, было ранено три мирных жителя. Еще шесть человек получили ранения и один погиб в результате двух взрывов на юге иракской столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)