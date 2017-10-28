Мать умершей в Китае модели из Перми назвала причину ее смерти

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Москва, 28 октября. Мать четырнадцатилетней модели из Перми заявила, что девочка скончалась в Китае не из-за менингита, а от истощения всего организма на фоне хронического недосыпания и тяжелой работы, пишет Mirror.

Контракт с компанией Great Model был заключен на «рабских условиях» — медицинской страховки не было, время работы никак не регулировалось. По словам матери скончавшейся несовершеннолетней модели, ее дочь могла работать по 12 часов в день. Однако девочка очень хотела сделать карьеру в модельном бизнесе, поэтому родители согласились на жесткие условия, прописанные в документах.

Издание сообщает, что девочка впала в кому после 13-часового показа в Шанхае, где находилась в командировке. Через два дня юная модель скончалась. Пермский СКР проводит проверку по факту гибели девочки. Пользователи соцсетей связывают инцидент с безответственностью родителей, пишет Москва.Ру