Главные новости 28 октября

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Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий субботы, 28 октября.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отреагировал на очередные санкции, которые США приняли в отношении Российской Федерации. Посол России в Вашингтоне отказался бояться новых санкций США.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на заявление журналистки Ксении Собчак убрать тело Ленина с Красной площади, если она победит на выборах президента в 2018 года. Зюганов назвал хамством и безобразием предложение Собчак убрать тело Ленина.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал решение Венгрии блокировать саммит Украина — НАТО, который должен был состояться в декабре. Азаров прокомментировал решение Венгрии блокировать саммит Украина — НАТО.

Украинские депутаты Рады обсудили со специальным представителем Госдепа Соединенных Штатов Куртом Волкером вопросы размещения миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины и освобождения пленных. Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе.

Если выборы президента России пройдут в следующее воскресенье, за действующего главу государства Владимира Путина свои голоса готовы отдать 67% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье.

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение скандальной телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. Собчак хочет освободить себе место в мавзолее: россияне отреагировали на заявление о Ленине.

Президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на международной арене. Порошенко проиграл на международной арене — политолог.

Сотрудник ГИБДД может запретить эксплуатацию автомобиля с шипованной зимней резиной и оштрафовать его владельца на 500 рублей в случае отсутствия знака «Шипы». Знак «Шипы» поможет российским автомобилистам избежать штрафа зимой.

Сирия, 28 октября. САА отразила наступление «Хайят Тахрир аш-Шам» в Эль-Кунейтре; СДС заняли еще один населенный пункт в провинции Дейр эз-Зор; за время операции международной коалиции в Ракке погибло более 1200 мирных жителей. Сирия новости 28 октября 07.00: САА отразила наступление «Хайят Тахрир аш-Шам» в Эль-Кунейтре; СДС заняли еще один населенный пункт в Дейр эз-Зоре.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон может получить от одного до трех лет лишения свободы, если откажется покидать свой пост. Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы.