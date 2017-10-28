Курт Волкер рассказал о встрече с Порошенко

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Киев, 28 октября. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер остался доволен встречей с президентом Украины Петром Порошенко.

«Рад снова вернуться в Киев. Это мой пятый визит, начиная с июля. Он начался с хорошей встречи с президентом Порошенко», — пишет Волкер в Twitter.

Порошенко, в свою очередь, выразил Волкеру благодарность за поддержку, которую США оказывают Украине в вопросе восстановления мира и стабильности в Донбассе. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в восточных районах страны, и отметили важность выполнения минских договоренностей. В первую очередь речь идет о прекращении огня и вывода войск из Донбасса, сообщает администрация президента Украины.

Ранее украинские депутаты сообщили, ссылаясь на заявление Волкера, о том, что резолюция ООН по проведению миротворческой операции в Донбассе может быть принята до конца этого года.