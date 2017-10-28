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Политика
Курт Волкер рассказал о встрече с Порошенко
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    Курт Волкер рассказал о встрече с Порошенко

    17:58  28 Октября 2017
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    Курт Волкер рассказал о встрече с Порошенко

    Киев, 28 октября. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер остался доволен встречей с президентом  Украины Петром Порошенко.

    «Рад снова вернуться в Киев. Это мой пятый визит, начиная с июля. Он начался с хорошей встречи с президентом Порошенко», — пишет Волкер в Twitter.

    Курт Волкер рассказал о встрече с Порошенко

    Порошенко, в свою очередь, выразил Волкеру благодарность за поддержку, которую США оказывают Украине в вопросе восстановления мира и стабильности в Донбассе. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в восточных районах страны, и отметили важность выполнения минских договоренностей. В первую очередь речь идет о прекращении огня и вывода войск из Донбасса, сообщает администрация президента Украины.

    Ранее украинские депутаты сообщили, ссылаясь на заявление Волкера, о том, что резолюция ООН по проведению миротворческой операции в Донбассе может быть принята до конца этого года.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #украина #порошенко #встреча #волкер
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