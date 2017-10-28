Нашла коса на камень, а Барселона — на Мадрид: станет ли Каталония вторым Донбассом
Политолог, независимый аналитик, экс-советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич не допускает возможности перерастания конфликта в Каталонии гражданскую войну. По его мнению, ситуация там сильно отличается от той, в которую попали Донбасс и Украина.
Экс-председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в субботу призвал сопротивляться решению Мадрида, остановившего движение автономии к независимости демократическими методами. По его словам, лучший способ защиты — «противостояние применению 155 статьи конституции».
В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Станкевич подчеркнул, что в конфликте виноваты обе стороны, но гораздо большая вина лежит все-таки на Мадриде.
«Это Мадрид разрушил компромисс, закрепленный в 2006 году на легитимном референдуме. Тогда Каталония получила довольно широкую автономию и в принципе была этим довольна. Но в течение трех лет Мадрид фактически забрал основные права, тем самым спровоцировав противостояние, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Причем каталонцы уговаривали Мадрид вернуться к переговорам и придти к компромиссу. Но даже когда самое умеренное требование было сформулировано, они получили отказ. А дальше каталонцы стали использовать идею референдума о независимости как инструмент принуждения к диалогу. У них не было другого выбора».
Иными словами, считает собеседник ФАН, если бы Мадрид изначально не разрушил базовый компромисс с Барселоной, если бы потом он пошел на переговоры и нашел новую формулу баланса власти, тогда столь крайних ситуаций мир бы не увидел.
«Лучшим способом защиты наших достижений является мирное противостояние применению 155 статьи», — заявил в своем обращении Пучдемон.
Сенат страны одобрил применение статьи 155 Конституции, которая разрешает ввести в автономном сообществе прямое управление из Мадрида. Несмотря на это, бывший председатель Женералитета Каталонии пообещал, что продолжит работу над переходом республики к независимости.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Мариано Рахой опубликовал распоряжении, в тексте которого указано, что вице-премьер Сорайа Саэнс де Санта-Мария была назначена руководителем региона.
«Мадрид может прислать комиссаров, которые займут правительственные кабинеты в Каталонии, но далеко не факт, что каталонцы — как бюрократические структуры, так и сами граждане — будут подчиняться этой власти, — уверен Станкевич. — Встает вопрос: что делать теперь, когда нашла коса на камень, а Барселона на Мадрид? Необходимо переходить к переговорам, а не раскручивать спираль насилия, пусть даже одна из сторон в этой спирали опирается на действующий закон. Очень зловещим в этой ситуации выглядит молчание Брюсселя и всего ЕС. Нельзя просто закрыть глаза на происходящее в Испании, заявляя, что это ее внутреннее дело. В конце концов, весь проект Евросоюза основан на идее единой правовой процветающей Европы. Такого рода противостояние грозит перерастанием в гражданскую войну, и Брюсселю ни в коем случае нельзя устраняться и умывать руки. Германия и Франция как архитекторы новой Европы должны вмешаться. Что касается перспектив перерастания конфликта в гражданскую войну, это, конечно, маловероятно. Там не та ситуация, что между Украиной и Донбассом. Каталонцы не экстремисты и в их среде нет организации, выступающей за идейное насилие».