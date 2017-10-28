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Политолог, независимый аналитик, экс-советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич не допускает возможности перерастания конфликта в Каталонии гражданскую войну. По его мнению, ситуация там сильно отличается от той, в которую попали Донбасс и Украина.

Экс-председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в субботу призвал сопротивляться решению Мадрида, остановившего движение автономии к независимости демократическими методами. По его словам, лучший способ защиты — «противостояние применению 155 статьи конституции».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Станкевич подчеркнул, что в конфликте виноваты обе стороны, но гораздо большая вина лежит все-таки на Мадриде.

«Это Мадрид разрушил компромисс, закрепленный в 2006 году на легитимном референдуме. Тогда Каталония получила довольно широкую автономию и в принципе была этим довольна. Но в течение трех лет Мадрид фактически забрал основные права, тем самым спровоцировав противостояние, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Причем каталонцы уговаривали Мадрид вернуться к переговорам и придти к компромиссу. Но даже когда самое умеренное требование было сформулировано, они получили отказ. А дальше каталонцы стали использовать идею референдума о независимости как инструмент принуждения к диалогу. У них не было другого выбора».

Иными словами, считает собеседник ФАН, если бы Мадрид изначально не разрушил базовый компромисс с Барселоной, если бы потом он пошел на переговоры и нашел новую формулу баланса власти, тогда столь крайних ситуаций мир бы не увидел.

«Лучшим способом защиты наших достижений является мирное противостояние применению 155 статьи», — заявил в своем обращении Пучдемон.

Сенат страны одобрил применение статьи 155 Конституции, которая разрешает ввести в автономном сообществе прямое управление из Мадрида. Несмотря на это, бывший председатель Женералитета Каталонии пообещал, что продолжит работу над переходом республики к независимости.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Мариано Рахой опубликовал распоряжении, в тексте которого указано, что вице-премьер Сорайа Саэнс де Санта-Мария была назначена руководителем региона.