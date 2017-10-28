Ургант высмеял Собчак в новой пародии

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Москва, 28 октября. Российский ведущий Иван Ургант в одноименном шоу на Первом канале примерил на себя образ Ксении Собчак, назвавшись «противнем».

Иван Урган предстал в образе Ксении Собчак в интервью Юрию Дудю. Он показал, как можно поиграть со словом «журналистика», объяснил, чем данная сфера лучше политики и назвал себя первым мужчиной, который переодет в женщину и стал гостем программы Дудя. По словам Урганта, он прекрасно готовит, в точности, кулебяку, но планирует съесть блюдо один. Кандидат-«противень», резюмировал телеведущий, рассказывая о своем образе.