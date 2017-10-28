Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Российские спасатели направлены в Норвегию на поиски пропавшего вертолета Ми-8
Общество
Ургант высмеял Собчак в новой пародии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ургант высмеял Собчак в новой пародии

    17:52  28 Октября 2017
    960

    Ургант высмеял Собчак в новой пародии

    Москва, 28 октября. Российский ведущий Иван Ургант в одноименном шоу на Первом канале примерил на себя образ Ксении Собчак, назвавшись «противнем». 

    Иван Урган предстал в образе Ксении Собчак в интервью Юрию Дудю. Он показал, как можно поиграть со словом «журналистика», объяснил, чем данная сфера лучше политики и назвал себя первым мужчиной, который переодет в женщину и стал гостем программы Дудя. По словам Урганта, он прекрасно готовит, в точности, кулебяку, но планирует съесть блюдо один. Кандидат-«противень», резюмировал телеведущий, рассказывая о своем образе. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #собчак #ургант
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        233
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        1349
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        826
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        318