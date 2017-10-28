ВСУ за три месяца 23 раза обстреливали совместный центр стабилизации в ДНР

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Донецк, 28 октября. Украинские вооруженные силы за последние три месяца не менее 23 раз обстреливали находящийся в Донецкой народной республике Совместный центр контроля и координации прекращения огня. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе Руслан Якубов.

Он уточнил, что среди сотрудников центра есть и украинские представители.

«С августа 2017 года по настоящее время наблюдательные группы Совместного центра контроля и координации огня, находящиеся на территории ДНР, 23 раза подвергались обстрелу. При этом «зеркальных» обстрелов наблюдательных групп, находящихся на территории, подконтрольной украинскому правительству, за этот же период не зафиксировано», — отметил Якубов.

Больше всего обстрелов пришлось по наблюдательной группе «Безыменное», где несут службу по два представителя ВС ДНР, ВС РФ и ВСУ. Не менее 18 раз вооруженные силы Украины открывали огонь по району наблюдательной группы «Безыменное» из минометов и РСЗО.



Вчерашний обстрел места дислокации наблюдательной группы «Безыменное» длился около двух часов. С направления Широкино — Безыменное было выпущено 49 мин калибра 82 мм и 9 мин калибра 120 мм. Наблюдательная группа в полном составе находилась в укрытии в течение полутора часов.



Как видно из приведенной статистики, наиболее массированные обстрелы были осуществлены вначале августа и в конце октября, когда проходила ротация смен представительства ВС РФ в СЦКК, а также 10-11 октября, когда прошла ротация украинских представителей.