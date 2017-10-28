Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

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Киев, 28 октября. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве, что протестная акция лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили перерастет в реальное восстание со сменой власти только в случае изменения требований протестующих и покушений на лидеров оппозиции. В ином случае эта акция обречена на угасание и завершится, по прогнозу политолога, в 20-х числах декабря этого года. По мнению эксперта, акция Саакашвили является проектом США и не нужна России.

«На этой неделе прозвучал такой сигнал со стороны России, что это не наша акция и мы воспринимаем ее тоже враждебно. Потому что Олейник, который живет в России, начал заявлять, что он платит и участвует в этой акции, начал дискредитировать эту акцию, чего конечно ему бы не позволили делать, если бы это не было согласовано с российской политической линией. Я думаю, что сегодня судьба этой акции зависит от трех составляющих. Первое, это расширение требований. Если организаторы акции действительно поставят на эту акцию, решатся менять власть, начнут расширять требования до социально-резонирующих, т.е. до требований снизить тарифы, до требований наказать коррупционеров в окружении президента, например, генералов проворовавшихся, которых НАБУ подозревает в коррупции, до требований обеспечить безопасность на улицах и бороться с коррупцией, то это все может быстро трансформироваться в майдан. Если случится любая эскалация, гибель, расстрелы, покушение на лидеров этой акции, это тоже может привести к эскалации. И если к этой акции присоединятся лидеры оппозиции, прямо присоединятся и в палатке начнут ночевать Тимошенко и Садовой, которые тоже пока эту акцию воспринимают как чужую достаточно, как не свою игру. Т.е. они пытаются, они участвуют, не отказываются, Саакашвили чуть ли не поддерживают, но это не их игра. Вот если эти три фактора сложатся, то мы можем увидеть новый майдан. В ином случае мы увидим хроническое стояние под Верховной радой, эту организованную политическую акцию, которая завершится в 20-х числах декабря под Новый год», - заявил ФАН политолог.

Кроме того, Бортник сообщил, что западные элиты не заинтересованы в смене Порошенко, но оказали поддержку Саакашвили.