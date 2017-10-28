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Дамаск, 28 октября. Аналитики Soufran Center считают, что на подконтрольных боевикам ИГИЛ1 территориях в Сирии могут находиться не менее 2,5 тысяч женщин и около 1,5 тысячи детей — все они члены семей террористов. Эксперты считают, что многие из них приехали в САР на заработки, поскольку страна превратилась «в поле чудес» для наемников.

Прибывшие в Сирию на заработки боевики-наемники, воюющие на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 обманом и шантажом заманили в САР своих жен и детей. И теперь родственники 2,5 тысяч женщин и 1,5 тысяч детей, застрявших в Сирии, пытаются вернуть их на родину. По словам спецпредставителя главы Чечни Зияда Сабсаби, с августа в республику вернулись десятки человек.

«Сейчас ожидается массовое возвращение из ИГИЛ. И оно уже началось. Уже возвращают женщин, для которых ужасы террористической группировки стали частью повседневности», — сообщила глава центра «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова, ее слова приводит «Свободная пресса».

1 Организация запрещена на территории РФ.