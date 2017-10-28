Названы 10 самых популярных кроссоверов в России

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Москва, 28 октября. Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых в России кроссоверов по итогам девяти месяцев.

Первое место досталось южнокорейской машине Hyundai Creta, которая в январе — сентябре разошлась тиражом в 37 тыс. 188 штук, что на 335% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место досталось Renault Duster. Французские автопроизводители за неполный год продали в России 30,6 тыс. автомобилей модели Duster, что меньше прошлогодних показателей на 7,3%. Замыкает тройку лидеров японская Toyota RAV4, которую за девять месяцев приобрели 23,9 тыс. россиян, обеспечив компании рост продаж на 0,8%.

Отметим, что в десятку самых продаваемых кроссоверов также попали Chevrolet Niva, Renault Kaptur, LADA 4х4, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. Всего в январе — сентябре в России было продано 427,5 тыс. кроссоверов.