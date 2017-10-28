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Названы 10 самых популярных кроссоверов в России
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    Названы 10 самых популярных кроссоверов в России

    17:14  28 Октября 2017
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    Названы 10 самых популярных кроссоверов в России

    Москва, 28 октября. Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых в России кроссоверов по итогам девяти месяцев.

    Первое место досталось южнокорейской машине Hyundai Creta, которая в январе — сентябре разошлась тиражом в 37 тыс. 188 штук, что на 335% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Названы 10 самых популярных кроссоверов в России

    Второе место досталось Renault Duster. Французские автопроизводители за неполный год продали в России 30,6 тыс. автомобилей модели Duster, что меньше прошлогодних показателей на 7,3%. Замыкает тройку лидеров японская Toyota RAV4, которую за девять месяцев приобрели 23,9 тыс. россиян, обеспечив компании рост продаж на 0,8%.

    Отметим, что в десятку самых продаваемых кроссоверов также попали Chevrolet Niva, Renault Kaptur, LADA 4х4, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. Всего в январе — сентябре в России было продано 427,5 тыс. кроссоверов.

    Автор: Геннадий Плющев
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