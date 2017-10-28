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Самолеты ВКС РФ уничтожили за неделю более 650 объектов боевиков в Сирии
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    Самолеты ВКС РФ уничтожили за неделю более 650 объектов боевиков в Сирии

    17:06  28 Октября 2017
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    Самолеты ВКС РФ уничтожили за неделю более 650 объектов боевиков в Сирии

    Москва, 27 октября. Самолеты ВКС РФ за неделю совершили свыше 360 вылетов в Сирии, при которых было ликвидировано свыше 650 объектов террористических группировок, данные приведены в опубликованной Минобороны России инфографике. 

    Российское оборонное ведомство опубликовало инфографику, согласно которой российская авиагруппа в Сирии совершила 360 боевых вылетов, уничтожив 650 объектов инфраструктуры террористов. Здесь также отмечается, что самолеты других стран за неделю 18 раз совершали разведывательные полеты у российской границы, в том числе 12 на западном направлении и два на арктическом.

    По данным Минобороны РФ, три военных корабля вели разведку вдоль морских границ РФ. Авиация ВКС РФ восемь раз перехватывала самолеты-разведчики других государств, пишет "Красная звезда". Ранее сообщалось о возвращении двух сотен сирийцев, которые вернулись в населенный пункт Маскана из лагеря для беженцев в Алеппо, российские военные обеспечили им безопасность. 

    Самолеты ВКС РФ уничтожили за неделю более 650 объектов боевиков в Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #вкс рф #минобороны рф
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