Путин поблагодарил ВКС РФ, которые помогли почти полностью очистить Сирию от ИГ

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Москва, 28 октября. Более 90% Сирии удалось очистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 благодаря поддержке ВКС РФ. Такое заявление сделал в субботу президент России Владимир Путин.

«Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. От террористов уже свободно более 90% сирийской территории», — отметил он на встрече с российскими офицерами.

Глава государства подчеркнул, что террористы в Сирии представляют собой не разрозненные банды, а хорошо организованные и щедро профинансированные группировки. Однако успех антитеррористической операции в САР показывает высокую эффективность российских Вооруженных сил.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.