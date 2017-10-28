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Происшествия
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Политика
Путин поблагодарил ВКС РФ, которые помогли почти полностью очистить Сирию от ИГ
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    Путин поблагодарил ВКС РФ, которые помогли почти полностью очистить Сирию от ИГ

    18:00  28 Октября 2017
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    Путин поблагодарил ВКС РФ, которые помогли почти полностью очистить Сирию от ИГ

    Москва, 28 октября. Более 90% Сирии удалось очистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 благодаря поддержке ВКС РФ. Такое заявление сделал в субботу президент России Владимир Путин.

    «Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. От террористов уже свободно более 90% сирийской территории», — отметил он на встрече с российскими офицерами.

    Путин поблагодарил ВКС РФ, которые помогли почти полностью очистить Сирию от ИГ

    Глава государства подчеркнул, что террористы в Сирии представляют собой не разрозненные банды, а хорошо организованные и щедро профинансированные группировки. Однако успех антитеррористической операции в САР показывает высокую эффективность российских Вооруженных сил.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #сирия #иг #террористы #вкс рф #боевики
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