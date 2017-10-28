Из Алеппо в Маскану: военные РФ организовали возвращение 200 беженцев

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Алеппо, 28 октября. Российские военные из Центра по примирению в Сирии организовали возвращение еще одной группы беженцев из крупнейшего в провинции Алеппо лагеря. Об этом заявил представитель ЦПВС Андрей Кирикович.

Он отметил, что в настоящее время домой смогли вернуться 200 человек, добавив, что российские военные обеспечили безопасную дорогу.

По его словам, Центр совместно с администрацией Алеппо обеспечил переселение беженцев из центра размещения «Джибрин» в населенный пункт Маскана, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Кирикович сообщил, что процедура возвращения беженцев была разделена на несколько этапов, а это поспособствовало оперативному расселению почти всех крупных лагерей в Сирии.

Он напомнил, что в лагере «Джибрин» сегодня находятся не более шести тысяч человек.