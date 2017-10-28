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Из Алеппо в Маскану: военные РФ организовали возвращение 200 беженцев
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    Из Алеппо в Маскану: военные РФ организовали возвращение 200 беженцев

    16:45  28 Октября 2017
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    Из Алеппо в Маскану: военные РФ организовали возвращение 200 беженцев

    Алеппо, 28 октября. Российские военные из Центра по примирению в Сирии организовали возвращение еще одной группы беженцев из крупнейшего в провинции Алеппо лагеря. Об этом заявил представитель ЦПВС Андрей Кирикович.

    Он отметил, что в настоящее время домой смогли вернуться 200 человек, добавив, что российские военные обеспечили безопасную дорогу. 

    По его словам, Центр совместно с администрацией Алеппо обеспечил переселение беженцев из центра размещения «Джибрин» в населенный пункт Маскана, сообщает РИА Новости.

    Из Алеппо в Маскану: военные РФ организовали возвращение 200 беженцев

    Кроме того, Кирикович сообщил, что процедура возвращения беженцев была разделена на несколько этапов, а это поспособствовало оперативному расселению почти всех крупных лагерей в Сирии. 

    Он напомнил, что в лагере «Джибрин» сегодня находятся не более шести тысяч человек. 

    Автор: Дана Балан
    #беженцы #россия #сирия #алеппо #маскана #джибрин
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