Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия превратилась в «поле чудес» — эксперты
Общество
Фестиваль зажигает огни: группа «Пицца» выступит для курской молодежи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фестиваль зажигает огни: группа «Пицца» выступит для курской молодежи

    16:26  28 Октября 2017
    38

    Группа «Пицца» выступит для курской молодежи

    Курск, 28 октября. Группа «Пицца» выступит для курской молодежи в спортивно-концертном комплексе на улице 140-б сегодня, 28 октября, в рамках акции «Фестиваль зажигает огни».

    Выступление станет творческим подарком. Музыкальная группа «Пицца» была основана в 2010 году, она выпустила такие известные треки как «Романс», «Пятница» и другие.

    В рамках акции участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Сочи с 15 по 22 октября, расскажут о мастер-классах, дискуссиях с политиками и общественными деятелями, мероприятиях и спортивных событиях Сочи. Курскую область представляли более 300 человек, это одна из самых больших делегаций.

    Начало мероприятия в 17.00. Вход свободный.

    Автор: Дарья Смолина
    #курск #пицца #группа пицца
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        502
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        687
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        299
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        1408