Фестиваль зажигает огни: группа «Пицца» выступит для курской молодежи

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Курск, 28 октября. Группа «Пицца» выступит для курской молодежи в спортивно-концертном комплексе на улице 140-б сегодня, 28 октября, в рамках акции «Фестиваль зажигает огни».

Выступление станет творческим подарком. Музыкальная группа «Пицца» была основана в 2010 году, она выпустила такие известные треки как «Романс», «Пятница» и другие.

В рамках акции участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Сочи с 15 по 22 октября, расскажут о мастер-классах, дискуссиях с политиками и общественными деятелями, мероприятиях и спортивных событиях Сочи. Курскую область представляли более 300 человек, это одна из самых больших делегаций.

Начало мероприятия в 17.00. Вход свободный.