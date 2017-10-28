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Сирия сегодня: ВКС РФ нейтрализовали сотни боевиков, САА атаковала ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
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    Сирия сегодня: ВКС РФ нейтрализовали сотни боевиков, САА атаковала ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    16:37  28 Октября 2017  /обновлено: 16:54  28 Октября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ нейтрализовали сотни боевиков, САА атаковала ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 28 октября. САА зачищает Дейр эз-Зор от боевиков ИГИЛ; правительственные войска совместно с силами «Хезболлы» проводят спецоперацию против «Тахрир аш-Шам» в провинции Хама; в Минобороны РФ сообщили об успехах ВКС РФ. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Сирийская армия нанесла удар по ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Сирийская арабская армия (САА) возобновила широкомасштабное наступление в Дейр эз-Зоре, нацелившись на оставшиеся силы «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), которые распространились по нескольким районам внутри столицы провинции Дейр эз-Зор, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с «Силами Тигров» и 4-м механизированным подразделением военнослужащие армии Башара Асада штурмовали районы Дейр эз-Зора Аль-Уммаль и Аль-Канамат. Вскоре после начала штурма правительственные войска смогли добиться большого прогресса, освободив несколько районов, которые ранее занимали террористы ИГИЛ.

    Сирийская арабская армия теперь атакует последние позиции экстремистов в южном коридоре Дейр эз-Зора, надеясь положить конец присутствию боевиков «самопровозглашенного халифата» в административном центре провинции.

    Сирийская армия нанесла удар по ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    САА и «Хезболла» атаковали «Тахрир аш-Шам» в Хаме

    Правительственные войска совместно с союзными силами запустили на этой неделе важную военную операцию, нацеленную на последние позиции экстремистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в Саламии, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Через несколько часов после начала наступления на северо-востоке провинции Хама сирийские войска под прикрытием ВКС РФ смогли продвинуться западу от шоссе «Итрия — Саламия». С начала этого наступления отряды САА восстановили контроль по меньшей мере  над десятком населенных пунктов на северо-востоке Хамы, приблизившись к оплоту боевиков — Раджан.

    Видеозапись операций сирийской армии на северо-востоке Хамы была опубликована официальным крылом «Хезболлы».

    Минобороны сообщило о успехах в борьбе с терроризмом в САР

    Минобороны России сообщило о существенных успехах в борьбе с терроризмом в Сирии. Российские саперы обезвредили почти 1000 различных взрывных устройств, в то время как сотни боевиков были нейтрализованы силами ВКС РФ.

    За последние сутки российские саперы очистили 33 гектара территории в Сирийском городе Дейр эз-Зор и вокруг него, уничтожив более 960 взрывчатых веществ, сообщил в четверг Центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

    «За последние 24 часа было разминировано 33 гектара территории города и пригородов, шести километров дорог и 35 зданий, было обнаружено и уничтожено 963 взрывчатых вещества», — говорится в бюллетене Центра.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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