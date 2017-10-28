Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия превратилась в «поле чудес» — эксперты
Политика
Глава Каталонии призвал граждан оказать Мадриду демократическое сопротивление
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Каталонии призвал граждан оказать Мадриду демократическое сопротивление

    16:26  28 Октября 2017
    49

    Глава Каталонии призвал граждан оказать Мадриду демократическое сопротивление

    Барселона, 28 октября. Отстраненный от должности лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал граждан оказать мирное, демократическое сопротивление испанским властям, которые объявили о роспуске каталонского правительства и парламента.

    «Необходимо оказать демократическое сопротивление статье 155 конституции Испании. Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения», — отметил он.

    Глава Каталонии призвал граждан оказать Мадриду демократическое сопротивление

    Пучдемон также подчеркнул, что распуская правительство и парламент Каталонии, Испания игнорирует волю местных жителей.

    Напомним, что ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности Пучдемона и взял на себя обязанности главы Каталонии. Накануне парламент автономии проголосовал за независимость от Испании по итогам состоявшегося в регионе референдума. Правительство Испании объявило о роспуске каталонского женералитата и парламента, руководствуясь 155 статьей конституции, которая позволяет взять под полный контроль органы власти автономной области, если она не выполняет возложенных на нее обязательств. 

    Автор: Геннадий Плющев
    #каталония #испания #протест #пучдемон #сопротивление
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        502
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        687
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        299
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        1408