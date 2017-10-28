Глава Каталонии призвал граждан оказать Мадриду демократическое сопротивление

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Барселона, 28 октября. Отстраненный от должности лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал граждан оказать мирное, демократическое сопротивление испанским властям, которые объявили о роспуске каталонского правительства и парламента.

«Необходимо оказать демократическое сопротивление статье 155 конституции Испании. Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения», — отметил он.

Пучдемон также подчеркнул, что распуская правительство и парламент Каталонии, Испания игнорирует волю местных жителей.

Напомним, что ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности Пучдемона и взял на себя обязанности главы Каталонии. Накануне парламент автономии проголосовал за независимость от Испании по итогам состоявшегося в регионе референдума. Правительство Испании объявило о роспуске каталонского женералитата и парламента, руководствуясь 155 статьей конституции, которая позволяет взять под полный контроль органы власти автономной области, если она не выполняет возложенных на нее обязательств.