Сирия и проамериканские «оккупанты» в Ракке: будет ли развиваться арабо-курдское противостояние

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Появились подробности вчерашнего инцидента в пригороде Ракки — Мешлабе. Напомним, курдские вооруженные формирования, которые ранее установили контроль над городом Ракка и ее окрестностями, открыли огонь по местным жителям, которые хотели вернуться в свои дома, расположенные в районе Мешлаба.

Yesterday the #SDF have started shooting civilians who wanted to comeback to Meshlaab District in #Raqqa, resulting in the death of a woman pic.twitter.com/Lunm6D4cKY — /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) October 27, 2017

Ночью в социальной сети Twitter местный источник сообщил о том, что в результате этого инцидента погибла женщина, несколько человек получили ранение.

civilians were shot by #SDF while peacefully protesting.They were demanding to return to their houses in Meshlab neighborhood of #Raqqa city pic.twitter.com/lBYLjd1PD5 — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) October 26, 2017

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что такое развитие ситуации было, к сожалению, ожидаемо:

«Потому что, кроме этноконфессиональных противоречий, существуют еще политические интересы, например, Соединенных Штатов Америки, которые для их реализации поддерживали и курдов, и так называемую «умеренную» оппозицию всевозможных расцветок и видов. В середине сирийского конфликта насчитывалось более 60 группировок, имевших различную идеологию, но объединенных желанием воевать против законно избранного сирийского правительства».

По мнению эксперта, учитывая, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) сейчас находится в стадии практически полной ликвидации, так как, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, террористы на данный момент контролируют только 5% территории Сирии, на первый план перемещается следующий конфликт, в котором Башару Асаду предстоит решать сложные вопросы именно с курдами:

«Поскольку у курдских вооруженных формирований имеется оружие, поддержка, включая авиационную от сил международной коалиции, и достаточно четкие претензии, поскольку сирийские курды видят достаточно успешный пример Иракского Курдистана, не испытывая особых проблем ни с личным составом, ни с финансами, они считают себя в праве начать реализовывать свои претензии».

Эксперт считает, что после выполнения задачи борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ)» курды теперь, очевидно, будут переходить к борьбе за свою независимость, реализуя в первую очередь свои территориальные претензии:

«Подконтрольная курдским вооруженным формированиям территория выросла во много раз. То есть, фактически, курды сейчас попытаются, исходя из простой логики, зафиксировать свои приобретения, оспорив существование на них власти сирийского правительства».

В условиях еще и этноконфессионального конфликта, к мирному населению курды относятся с определенных позиций:

«Эти позиции далеко не миролюбивые и не ведут к восстановлению мирной жизни на освобожденных от боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) территорий. То есть с точки зрения местного населения, курды являются действительно какой-то третьей стороной, поддерживаемой американцами, оккупантами. Лучше или хуже курдские формирования «Исламского государства» (запрещено в РФ) — это еще большой вопрос. И этот вопрос местное арабское население будет сейчас задавать себе все чаще и чаще».

В Мешлабе был первый конфликт, но, как считает эксперт, есть высокая вероятность того, что подобные случаи станут постоянными:

«Курдские вооруженные формирования будут вести себя с местным населением арабского происхождения как оккупанты. И американцы не будут на это обращать внимания, никакие гуманитарные организации не будут об этом шуметь в СМИ, не будет появляться никаких фотоотчетов о преступлениях курдских формирований против мирного населения. Учитывая, что все ждут ноябрьского большого Конгресса, на котором стороны, так или иначе, должны заявить свои позиции и начать их согласовывать, и учитывая то, что предварительно мы знаем о позиции Асада, которую он транслировал, есть вероятность, что инциденты, подобные тому, что произошло в Мешлабе, так и останутся инцидентами».

Наш собеседник отметил, что также нужно учитывать и работу американского разведсообщества, и настроения лидеров курдских формирований:

«Я думаю, что диалог будет очень сложным, но, тем не менее, вероятность достигнуть хоть каких-то договоренностей при посредничестве России все-таки есть. И это положительный сценарий. В противном случае, при определенном давлении извне, никакого консенсуса не будет и ситуация грозит перейти в новую стадию конфликта, когда курды и вновь возрожденная оппозиция разных толков уже без вывески «Исламского государства» (запрещено в РФ) начнут объединяться при поддержке, опять же, внешних сил для нового витка противостояния «режиму Асада», как они это называют. Это негативный сценарий, но в нем совершенно точно первыми начнет страдать мирное население».

1 Организация запрещена на территории РФ.