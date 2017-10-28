Правительство России запретило госзакупку огнестойкой одежды из-за рубежа

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Москва, 28 октября. Правительство России внесло огнестойкую одежду иностранного производства в список товаров, запрещенных для госзакупок. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

«Перечни товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, государственная закупка которых не допускается, дополнены защитной огнестойкой одеждой», — говорится в документе.

Отметим, что запрет не распространяется на огнестойкую одежду, произведенную в странах Евразийского экономического союза. В правительстве полагают, что данные меры позволят поддержать российские предприятия легкой промышленности, способствовать модернизации их производства и созданию новых рабочих мест.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в список запрещенных к госзакупке товаров мебель иностранного производства и изделия из дерева.