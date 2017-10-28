Жительница прифронтового поселка ДНР рассказала о последствиях обстрелов ВСУ

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Зайцево, 28 октября. Жительница прифронтового поселка Зайцево в ДНР рассказала о том, как живут люди в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ. Во время одной из последних атак украинской стороны дом Татьяны Лариной (имя и фамилия изменены) сгорел. Как живет она и ее соседи, женщина рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам Лариной, 18 октября ее мужа ранило в ногу результате взрыва АГС, когда он шел за хлебом. Спустя три дня, после того как он дал интервью журналистам, ВСУ сожгли дом, который Ларина вместе с мужем строили пять лет, утверждает она. Всего в тот день на улице Полетаева сгорело порядка пяти домов.

«Они стреляли зажигательными боеприпасами, пока не загорелся наш дом. Как только это случилось, начали стрелять в летнюю кухню. Муж с соседом пытались что-то сделать, но обстрел был таким сильным, что пришлось отсиживаться в подвале. Перестали стрелять только тогда, когда уже перестало трещать», — вспоминает женщина.

Традиционно украинские силовики попытались помешать и работе пожарных ДНР: как только спасатели приехали для тушения последствий обстрела в надежде спасти хотя бы одну стену, ВСУ вновь открыли огонь. Тем не менее сотрудники МЧС успели справиться со своей работой довольно быстро.

Сейчас Татьяна с мужем живут в другом доме. Тот, который сгорел, они надеялись отдать своим троим детям, а сами планировали перебраться в другой, купленный недавно. В случившемся женщина винит, в первую очередь, секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, министра внутренних дел страны Арсена Авакова и непосредственно президента Украины Петра Порошенко.