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Лондон, 28 октября. Британские СМИ, в частности, Mirror, Daily Mail, The Sun опубликовали материалы о запуске Россией четырех баллистических ракет. Пользователи из Великобритании поразились мощи российского оружия, заявив, что «предпочли бы дружить с Путиным».

Несколько британских изданий сообщили о запуске межконтинентальных баллистических ракет в России. Британцы активно комментируют новость, отмечая, что никакой угрозы со стороны Москвы в отношении Запада нет.

«Зачем России уничтожать Британию? Им разве нужны 1,5 триллиона наших долгов?» — иронизирует no_one.

Многие ссылаются на то, что не Россия является угрозой для западного образа жизни, а миграционная политика, поскольку из-за ситуации на Ближнем Востоке в страны ЕС хлынула волна мигрантов из Сирии, Ливана, Йемена и других государств.

«Меня поражает, что люди воспринимают Россию как угрозу Западу. Единственная угроза для нас и нашего образа жизни — это миллионы тех, кого мы пригласили жить среди нас», — написал AJB из Слифорда.

«Раздражать медведя» не является грамотной политикой со стороны Брюсселя, считает житель Йоркшира. Он полагает, что курс ЕС на дестабилизацию Украины может привести в тупик.

«В этом время Евросоюз продолжает провокации и давление на Востоке, пытаясь повлиять, подкупить и дестабилизировать Украину. Раздражать медведя — глупая политика, и в один прекрасный день строители евро-империи могут зайти слишком далеко», — написал Rex из Йоркшира.

Как ранее заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, фигура президента России Владимира Путина пользуется популярностью у простых европейцев, это подтвердил и житель Лондона в своем комментарии.

«Я бы предпочел дружить с Путиным, чем быть врагом», — написал Mr European из столицы Великобритании.

Еще один британец полагает, что СМИ значительно искажают информацию о России и о ее позиции по тем или иным вопросам, пишет РИА Новости.