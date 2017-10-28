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«Я бы предпочел дружить с Путиным»: британцы прокомментировали пуск российских ракет
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    «Я бы предпочел дружить с Путиным»: британцы прокомментировали пуск российских ракет

    16:19  28 Октября 2017
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    «Я бы предпочел дружить с Путиным»: британцы прокомментировали пуск российских ракет

    Лондон, 28 октября. Британские СМИ, в частности, Mirror, Daily Mail, The Sun опубликовали материалы о запуске Россией четырех баллистических ракет. Пользователи из Великобритании поразились мощи российского оружия, заявив, что «предпочли бы дружить с Путиным». 

    Несколько британских изданий сообщили о запуске межконтинентальных баллистических ракет в России. Британцы активно комментируют новость, отмечая, что никакой угрозы со стороны Москвы в отношении Запада нет. 

    «Зачем России уничтожать Британию? Им разве нужны 1,5 триллиона наших долгов?» — иронизирует no_one. 

    Многие ссылаются на то, что не Россия является угрозой для западного образа жизни, а миграционная политика, поскольку из-за ситуации на Ближнем Востоке в страны ЕС хлынула волна мигрантов из Сирии, Ливана, Йемена и других государств. 

    «Меня поражает, что люди воспринимают Россию как угрозу Западу. Единственная угроза для нас и нашего образа жизни  — это миллионы тех, кого мы пригласили жить среди нас»,  — написал AJB из Слифорда.

    «Я бы предпочел дружить с Путиным»: британцы прокомментировали пуск российских ракет

    «Раздражать медведя» не является грамотной политикой со стороны Брюсселя, считает житель Йоркшира. Он полагает, что курс ЕС на дестабилизацию Украины может привести в тупик. 

    «В этом время Евросоюз продолжает провокации и давление на Востоке, пытаясь повлиять, подкупить и дестабилизировать Украину. Раздражать медведя — глупая политика, и в один прекрасный день строители евро-империи могут зайти слишком далеко», — написал Rex из Йоркшира.

    Как ранее заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, фигура президента России Владимира Путина пользуется популярностью у простых европейцев, это подтвердил и житель Лондона в своем комментарии. 

    «Я бы предпочел дружить с Путиным, чем быть врагом», — написал Mr European из столицы Великобритании.

    Еще один британец полагает, что СМИ значительно искажают информацию о России и о ее позиции по тем или иным вопросам, пишет РИА Новости.

    «Поправка – мы все знаем, как Запад постоянно говорит, что Россия все преувеличивает. Россия на несколько световых лет дальше, чем вы думаете», — заметил Ttruthurts.

    «Я бы предпочел дружить с Путиным»: британцы прокомментировали пуск российских ракет

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #великобритания #лондон
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