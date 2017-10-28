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Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей
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    Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

    16:38  28 Октября 2017
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    Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

    Москва, 28 октября. Депутаты нижней палаты российского парламента в первом чтении поддержали проект бюджета Пенсионного фонда на 2018-2020 годы, сообщил глава фонда Антон Дроздов. Согласно проекту, пенсия повысится до 14 329 рублей в следующем году. 

    Депутаты российской Думы приняли проект бюджета ПФР, согласно которому будет осуществлено повышение пенсии до 14 329 рублей. К 2020 году пенсия составит 15,5 тыс. рублей. В документе отмечается, что средний размер страховой пенсии в том же году составит 14 872 рубля, социальной — 9658 рублей.

    В бюджете предусматривается заморозка пенсионных накоплений. В 2018 году индексация пенсий достигнет уровня в 3,7%. Ранее глава российского финансового ведомства Антон Силуанов заявил, что с учетом роста зарплат в стране, будет увеличиваться доход работающих пенсионеров. Он также добавил, что каких-то изменений по индексации пенсий работающим пенсионерам нет. 

    Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #госдума #пенсия
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