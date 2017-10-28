Эксперт предрек Навальному провал на акции в Курске

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Курск, 28 октября. Российский блогер Алексей Навальный проводит собрание своих сторонников в Курске. На странице в социальной сети «ВКонтакте», посвященной митингу, авторы ожидают огромного числа участников. Однако эксперты уверены, что блогер не добьется успеха со своими противоречивыми идеями.

По словам директора исследовательских программ экспертной группы PieR Александра Серавина, едва ли в Курсе соберется много людей. Он напомнил о полнейшем провале собрания в Иваново, добавив, что вместо 1,5 тыс. человек акцию Навального посетили около 300 жителей города, сообщает ИА «Народные новости».

«В Курске электорат — он, безусловно, особенный. Курск — один из регионов, в которых очень много верующих. Если бы Навальный в Курске выступал на тему православия — к нему на встречу собрались бы гораздо больше людей», — уверен политолог.

Серавин отметил, что блогера не очень-то любят в российских регионах, а число якобы его сторонников всегда в разы завышено.

Политолог обратил внимание на то, что в Астрахани на митинг блогера пришли 400-450 человек, половина из которых — это журналисты и подставные люди.

«Это не означает что это его сторонники», — подчеркнул Серавин.

Пользователи Сети согласны с политологом и считают, что блогера ждет провал в Курске.

Пользователи троллят Навального и его попытки «промчаться» по всем регионам.