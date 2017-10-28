Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Названы 10 самых популярных кроссоверов в России
Общество
Эксперт предрек Навальному провал на акции в Курске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт предрек Навальному провал на акции в Курске

    16:17  28 Октября 2017
    61

    Эксперт предрек Навальному провал на акции в Курске

    Курск, 28 октября. Российский блогер Алексей Навальный проводит собрание своих сторонников в Курске. На странице в социальной сети «ВКонтакте», посвященной митингу, авторы ожидают огромного числа участников. Однако эксперты уверены, что блогер не добьется успеха со своими противоречивыми идеями.

    По словам директора исследовательских программ экспертной группы PieR Александра Серавина, едва ли в Курсе соберется много людей. Он напомнил о полнейшем провале собрания в Иваново, добавив, что вместо 1,5 тыс. человек акцию Навального посетили около 300 жителей города, сообщает ИА «Народные новости»

    Эксперт предрек Навальному провал на акции в Курске

    «В Курске электорат — он, безусловно, особенный. Курск — один из регионов, в которых очень много верующих. Если бы Навальный в Курске выступал на тему православия — к нему на встречу собрались бы гораздо больше людей», — уверен политолог.

    Серавин отметил, что блогера не очень-то любят в российских регионах, а число якобы его сторонников всегда в разы завышено. 

    Политолог обратил внимание на то, что в Астрахани на митинг блогера пришли 400-450 человек, половина из которых — это журналисты и подставные люди.

    «Это не означает что это его сторонники», — подчеркнул Серавин. 

    Пользователи Сети согласны с политологом и считают, что блогера ждет провал в Курске. 

    Эксперт предрек Навальному провал на акции в Курске

    Пользователи троллят Навального и его попытки «промчаться» по всем регионам. 

    Эксперт предрек Навальному провал на акции в Курске

    Автор: Дана Балан
    #курск #навальный #митинг #блогер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        485
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        686
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        299
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        1406