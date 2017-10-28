Самоуничтожение ВСУ: Клинцевич прокомментировал внушительные потери украинской армии

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Москва, 28 октября. Парламентарий Клинцевич заявил, что украинская армия занимается самоуничтожением.

Небоевые потери армии Украины (погибшие в различных происшествиях и умершие от болезней) с 2014 года почти в 3 раза превысили ее боевые потери за время силовой операции на Донбассе, где потери, по официальным данным, составляют около 3,8 тысяч человек.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что подобные аналоги в истории еще нужно поискать. В современных военных конфликтах небоевые потери составляют не более 10-20 процентов от боевых, говорит парламентарий.

«Получается, что украинская армия занимается самоуничтожением», - заявил политик.

По мнению Клинцевича, эти показатели не столько характеризуют состояние Вооруженных сил Украины, сколько говорят о «разрушении всей государственной машины, и этот процесс уже носит необратимый характер».

Причины небоевых потерь ВСУ – болезни, алкоголь и нарушение мер безопасности, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.