Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Петербурге открыли мемориал жертвам катастрофы над Синаем
Украина
Самоуничтожение ВСУ: Клинцевич прокомментировал внушительные потери украинской армии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самоуничтожение ВСУ: Клинцевич прокомментировал внушительные потери украинской армии

    15:27  28 Октября 2017
    173

    «Самоуничтожение» ВСУ: небоевые потери армии Украины с 2014 года превысили 10 тыс. человек

    Москва, 28 октября. Парламентарий Клинцевич заявил, что украинская армия занимается самоуничтожением.

    Небоевые потери армии Украины (погибшие в различных происшествиях и умершие от болезней) с 2014 года почти в 3 раза превысили ее боевые потери за время силовой операции на Донбассе, где потери, по официальным данным, составляют около 3,8 тысяч человек.

    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что подобные аналоги в истории еще нужно поискать. В современных военных конфликтах небоевые потери составляют не более 10-20 процентов от боевых, говорит парламентарий.

    «Получается, что украинская армия занимается самоуничтожением», - заявил политик.

    По мнению Клинцевича, эти показатели не столько характеризуют состояние Вооруженных сил Украины, сколько говорят о «разрушении всей государственной машины, и этот процесс уже носит необратимый характер».

    Причины небоевых потерь ВСУ – болезни, алкоголь и нарушение мер безопасности, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

    Автор: Юлия Кошкина
    #всу #украина #клинцевич #армия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        517
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        279
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        1279
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        1198