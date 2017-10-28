Полторак объяснил огромные небоевые потери ВСУ

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Киев, 28 октября. Причины небоевых потерь ВСУ – болезни, алкоголь и нарушение мер безопасности, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

В эфире телеканала «112 Украина» Полторак признал, что небоевые потери имеют место в украинской армии.

«Причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает, от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», — объяснил министр обороны.

Полторак заверил, что над проблемой ведется работа, каждый конкретный случай рассматривают в отдельности и принимают меры во избежание подобного в дальнейшем.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос огласил страшную статистику, согласно которой с 2014 года небоевые потери украинской армии достигли 10 тысяч человек. При этом, согласно официальной статистике, боевые потери ВСУ за этот же период составляют около четырех тысяч человек.