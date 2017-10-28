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Общество
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Общество
СК РФ проверяет информацию о гибели трех человек на железной дороге в Подмосковье
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    СК РФ проверяет информацию о гибели трех человек на железной дороге в Подмосковье

    15:15  28 Октября 2017
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    СК РФ проверяет информацию о гибели трех человек на железной дороге в Подмосковье

    Москва, 28 октября. Следственные органы инициировали проверку после гибели трех человек под колесами электрички в Подмосковье. Об этом в субботу заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

    «В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятия, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

    СК РФ проверяет информацию о гибели трех человек на железной дороге в Подмосковье

    Первый несчастный случай на железной дороге произошел в пятницу вечером. На 39-м  км перегона станций «Электроугли - Храпуново» Горьковского направления 28-летний мужчина попал под поезд «Москва — Петушки». От полученных травм пострадавший скончался на месте.

    Ночью, в 00 часов 27 минут, на переезде в районе станции «Павловский посад» погиб 32-летний мужчина, который попал под поезд «Москва — Электрогорск».  Рядом с погибшим был найден плеер с наушниками. Спустя 23 минуты, возле станции «Одинцово» Белорусского направления под колесами поезда «Москва — Смоленск» погиб третий мужчина, личность которого устанавливается.

    Автор: Геннадий Плющев
    #подмосковье #железная дорога #ск рф #поезд #гибель #люди
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