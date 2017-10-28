СК РФ проверяет информацию о гибели трех человек на железной дороге в Подмосковье

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Москва, 28 октября. Следственные органы инициировали проверку после гибели трех человек под колесами электрички в Подмосковье. Об этом в субботу заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятия, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Первый несчастный случай на железной дороге произошел в пятницу вечером. На 39-м км перегона станций «Электроугли - Храпуново» Горьковского направления 28-летний мужчина попал под поезд «Москва — Петушки». От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ночью, в 00 часов 27 минут, на переезде в районе станции «Павловский посад» погиб 32-летний мужчина, который попал под поезд «Москва — Электрогорск». Рядом с погибшим был найден плеер с наушниками. Спустя 23 минуты, возле станции «Одинцово» Белорусского направления под колесами поезда «Москва — Смоленск» погиб третий мужчина, личность которого устанавливается.