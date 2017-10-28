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Вертолет НАТО упал в Афганистане, один человек погиб
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    Вертолет НАТО упал в Афганистане, один человек погиб

    15:05  28 Октября 2017
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    Вертолет НАТО упал в Афганистане, один человек погиб

    Москва, 28 октября. Вертолет с американскими военнослужащими НАТО потерпел крушение в Афганистане. Один человек погиб, шестеро ранены.

    Вертолет упал в афганской провинции Логар в пятницу вечером. Пострадавших доставили в больницу, сообщает Associated Press.

    Уточняется, что крушение произошло по техническим причинам. Вертолет шел на экстренную посадку после того, как задел дерево при взлете.

    Напомним, ранее сообщалось о российском вертолете Ми-8, потерпевшем крушение на Шпицбергене. На его борту находились восемь человек, в том числе ученые НИИ Арктики и Антарктики. Предположительно, все погибли.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #нато #вертолет #крушение
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