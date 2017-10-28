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Мадрид назначил нового главу полиции Каталонии
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    Мадрид назначил нового главу полиции Каталонии

    15:22  28 Октября 2017
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    Мадрид назначил нового главу полиции Каталонии

    Мадрид, 28 октября. Глава МВД Испании Хуан Игнасио Зоидо отправил в отставку руководителя каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо, назначив на его место комиссара Феррана Лопеса, сообщает La Vanguardia.

    Территориальный координатор полиции Ферран Лопес возглавил полицию Каталонии решением министра внутренних дел Испании. Ранее сообщалось, что полномочиями главы правительства региона наделена вице-премьер Сорайя Сантос де Сантамария, пишет RT.

    Напомним, что накануне парламент автономии проголосовал за резолюцию о независимости. Испанские власти намерены отстранить от должностей свыше 140 региональных чиновников. 

    В Барселоне 27 октября прошли массовые демонстрации как сторонников, так и противников независимости Каталонии, в которых пострадали три человека. Также был разгромлен первый этаж здания, где располагается местная радиостанция.

    Мадрид назначил нового главу полиции Каталонии

    Автор: Ирина Селезнева
    #каталония #испания #полиция
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