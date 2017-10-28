Спортивный кабриолет основателя Apple Джобса продадут на торгах в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 28 октября. Двухместный кабриолет BMW Z8 сооснователя компании Apple Стива Джобса выставят на аукционе в Нью-Йорке в декабре текущего года. Об этом в субботу передает CBS News.

Steve Jobs’ 2000 BMW Z8 could fetch Rs 3 crore in auction; That money could get you 300 iPhone Xs https://t.co/vM8ctlP0W7 (via @CNNnews18) pic.twitter.com/CB8MbztRcd — CNBC-TV18 News (@CNBCTV18News) October 28, 2017

По данным издания, стартовая стоимость немецкого автомобиля составит 300 тыс. долларов. Отмечается, что вместе с машиной будущему владельцу достанутся старые документы на транспортное средство, в которых владельцем указывается Стив Джобс.

Напомним, американский предприниматель купил BMW Z8 17 лет назад и продал машину в 2013 году другому предпринимателю. Невзирая на регулярную смену владельцев, пробег машины составляет только 24 тыс. километров.

Напомним, ранее стало известно, что вдова Стива Джобса привезла в Хорватию катер стоимостью 100 млн долларов.