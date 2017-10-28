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Россия
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Технологии
«АвтоВАЗ» представит новый внедорожник Lada Vesta
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    «АвтоВАЗ» представит новый внедорожник Lada Vesta

    14:48  28 Октября 2017
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    «АвтоВАЗ» представит новый внедорожник Lada Vesta

    Москва, 28 октября. «АвтоВАЗ» планирует выпустить внедорожную версию седана Lada Vesta, сообщил директор компании Максим Саржин.

    По словам Саржина, сейчас над внедорожником ведется работа, а решение о том, оснащать новую модель полным приводом или нет, будет принято на основе анализа спроса на поступившие в продажу в среду Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, пишет «Российская газета».

    Саржин отметил, что полноприводное решение потребует значительных ресурсов, поэтому нужна уверенность в том, что такие машины будут востребованы на рынке. В любом случае, как отметил глава компании «АвтоВАЗ», внедорожник должен приятно удивит потребителя.

    «Вы могли видеть эту машину на Московском автосалоне. Она появится в самое ближайшее время. Великолепный продукт. Думаю, автомобиль вас удивит», — сказал он.

    Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross поступили в продажу 25 октября. Цена за универсал составляет 639 900 рублей, стоимость внедорожной версии – от 755 900 рублей.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #автоваз #lada vesta #внедорожник
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