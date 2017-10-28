Армия Ирака и пешмерга обсудят совместное военное присутствие на спорных территориях

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Багдад, 28 октября. Представители правительственной армии Ирака и курдских формирований пешмерга в субботу встретятся, чтобы обсудить вопрос совместного размещения сил на спорных территориях на севере страны. Об этом рассказал один из лидеров курдского ополчения Кемаль Киркуки.

«Техническая группа посетит районы, где пройдет совместное размещение подразделений иракских военных и пешмерги», — отметил он.

Киркуки подтвердил, что ночью на севере Ирака вступило в силу перемирие. Несмотря на отдельные стычки, в целом режим прекращения огня в регионе соблюдается, передает агентство «Шафак ньюс».

Отметим, что встреча делегации ВС Ирака и руководства Пешмерги состоится в Мосуле. Это первые подобные переговоры с момента обострения конфликта между Ираком и Иракским Курдистаном. Багдад на переговорах будет представлять начальник штаба армии Усман аль-Ганми, а Эрбиль — секретарь Совбеза при правительстве — Масрур Барзани.