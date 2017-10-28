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Общество
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Мошенница, обещавшая дорогой телефон за репост, похитила деньги у жительницы Кузбаса
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    Мошенница, обещавшая дорогой телефон за репост, похитила деньги у жительницы Кузбаса

    14:45  28 Октября 2017
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    Мошенница, обещавшая дорогой телефон за репост, похитила деньги у жительницы Кузбаса

    Кемерово, 28 октября. Жительница города Мыски Кемеровской области обратилась в правоохранительные органы, она рассказала, что мошенница похитила ее деньги под предлогом розыгрыша телефона в одной социальной сети.

    Как сообщает, пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, полиция выяснила, что женщина получила от неизвестной сообщение в социальной сети, где просила добавить ее в друзья. Потерпевшая, изучив ее контент в социальной сети, увидела информацию о розыгрыше дорого мобильного телефона, женщина разыгрывала его в рекламных целях. Сделав репост новости, вскоре женщина узнала, что стала победительницей. Для того, чтобы получить приз ей нужно было перевести на указанный счет около 13 тыс. рублей для того, чтобы покрыть почтовые расходы и страховые взносы. После перевода средств, женщина не получила свой приз. Она пыталась связаться с «новым другом», но страница была уже удалена.

    «Сотрудники полиции призывают кузбассовцев быть бдительными при пользовании социальными сетями и никогда и ни под каким предлогом не переводить деньги на счета, указанные неизвестными. Кроме того, информацию обо всех рекламных кампаниях и розыгрышах, следует уточнять на официальных сайтах или по телефону горячей линии организаторов данных акций», - цитирует «Газета Кемерова» ГУ МВД России по Кемеровской области.

    На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.

    Автор: Дарья Смолина
    #мошенничество #кемерово #кемеровская область
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