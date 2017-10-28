Волкер одобрил украинский проект о введении миротворцев ООН в Донбасс

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Киев, 28 октября. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер одобрил проект миротворческой миссии в Донбассе, заявила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко, комментируя итоги встречи украинских парламентариев с американским дипломатом.

Украинские депутаты встретились со спрецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко. По словам парламентария, Волкер не давал рекомендаций по украинскому закону о реинтеграции Донбасса.

Однако он одобрил украинский проект миротворческой миссии в Донбассе, отметила она. По словам Гопко, Волкер заверил депутатов, что Запад поддерживает украинских властей по данному вопросу.

«Собственно своих рекомендаций он не давал. Были вопросы от некоторых коллег к тому, что там есть признание России агрессором, военной агрессии на Украине, что там уже больше тысячи поправок, которые были поданы депутатами, и что Россия может воспринять это негативно», — пояснила Гопко.

По ее мнению, данная позиция Волкера свидетельствует, что решение о законопроекте должна принимать украинская Рада.

«Поэтому каких-либо рекомендаций от Курта Волкера не было, он понимает логику действий украинских парламентариев», — резюмировала депутат, ее слова транслировали украинские СМИ.

Напомним, что в октябре украинский парламент проголосовал за законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия объявлена «страной-агрессором», что противоречит минским договоренностям. В Москве неоднократно говорили, что Россия не является стороной конфликта. Россия также способствует урегулированию украинского кризиса на встречах «нормандской четверки».